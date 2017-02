Fabian Stang tapte nominasjonskampen: – Glad det er over

Nå er den lille valgthrilleren over i Høyres hus i Oslo, hvor Fabian Stang (61) gikk til nominasjonskamp mot Michael Tetzschner (63) – og tapte.

– Jeg er mest lettet, jeg, sier Fabian Stang til VG etter at resultatet ble klart.

– Det er noe med at når du først har stilt opp på noe sånt, må du gjennomføre selv om du skjønner at du ikke ligger så godt an. Jeg synes det ville vært feigt å gi seg, sier Stang.

«Seier eller ingenting» var beskjeden fra den tidligere Oslo-ordføreren før nominasjonsmøtet i Oslo Høyre i kveld. Han utfordret den erfarne stortingspolitikeren Michael Tetzschner om en sikker plass på Stortinget til høsten.

Stemmeopptellingen satte imidlertid en stopp for Stangs drøm om Stortinget: Hans 58 stemmer holdt ikke mot Michael Tetzschner, som fikk 158 stemmer – hele 100 stemmer mer.

– Jeg angrer ikke på at jeg stilte opp. Det syntes jeg var riktig, og jeg hadde mange av medlemmene i Oslo Høyre som ville at jeg skulle gjøre det. Men jeg er ganske glad for at det er over, sier Fabian Stang til VG.

I forkant av voteringen sa Tetzchner til VG at han var svært spent. Nå puster han lettet ut.

– Alle med et normalt følelsesliv ville vært spent, det handler om hvilke arbeidsforhold man får fire år fremover. Det er en utrolig lettelse å konstatere en så bred «oppbacking» om mitt kandidatur i dag, sier Tetzschner til VG.

Da Tetzschner i kveld ble presentert som nominasjonskomiteens foretrukne kandidat til den omdiskuterte tredjeplassen, ble det møtt med jubel og klapp. Nominasjonskomiteens leder understreket også at de helt klart ville ha Tetzschner på tredjeplassen.



– Det gjør vi fordi han er en av Oslo Høyres aller dyktigste politikere. I tillegg har vi lagt vekt på den meget solide innsatsen han har gjort på Stortinget gjennom to perioden, sier Eirik Lae Solberg, leder i nominasjonskomiteen.

– Michael er en av de mest kunnskapsrike menneskene jeg har truffet, understreket han.



Dette var listen: Nominasjonskomiteen i Oslo Høyre kom sin innstilling den 9. januar, med denne listen over Oslo-politikere. I kveld behandles denne innstillingen på nominasjonsmøtet, og Fabian Stang har da valgt å gå til kampvotering mot Michael Tetzschner om tredjeplassen.



1. Ine Marie Eriksen Søreide 2. Nikolai Astrup 3. Michael Tetzschner 4. Heidi Nordby Lunde Kristin Vinje (Dissens) 5. Mudassar Kapur 6. Stefan Heggelund, Fabian Stang (Dissens) 7. Kristin Vinje 8. Fabian Stang Oslo Høyre fikk seks plasser på Stortinget ved sist valg, som ga seks sikre plasser (pluss vara for Søreide – som er statsråd).

Slik startet den lille valgthrilleren



Allerede i september lanserte Fabian Stang at han ønsket å satse på en plass på Stortinget. Deretter fulgte flere nedturer, da hverken Unge Høyre i Oslo eller hans eget lokallag satte Stang på en sikker plass på lista.

I stortingsvalget i 2013 fikk Oslo Høyre seks representanter inn på Stortinget, som ga seks sikre plasser. Det var en av disse Stang ville inn på.

Stang havnet på 3. plass da partiets medlemmer stemte i urnominasjonen, men valgkomiteen innstilte ham til slutt på 8. plass i januar.



Stang ble altså vraket av nominasjonskomiteen i Oslo Høyre i januar.



Da valgte han heller å gå til kampvotering mot mannen som ble innstilt på 3. plass – Michael Tetzschner. Den tapte han. Og 8.-plassen vil han ikke ha.



– Den synes jeg skal gå til noen som er «up and coming». Og du kan si mye pent om meg, men det er jeg ikke, sier Stang til VG.



VILLE INN: Da Fabian Stang ikke ble innstilt på sikker plass for Oslo Høyre på Stortinget, valgte han å utfordre plassen til Michael Tetzschner. Foto: Frode Hansen , VG

GIKK FOR FORNYET TILLIT: Michael Tetzschner har lang karriere bak seg som politiker i Oslo, blant annet som byrådsleder og senere leder i Oslo Høyre. Han har vært innvalgt på Stortinget siden 2009. Foto: Frode Hansen , VG

Bakgrunn om duellantene:

Fabian Stang (61): Norsk advokat og politiker. Han er statssekretær innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug i Justis- og beredskapsdepartementet. Han var ordfører i Oslo fra 2007 til 2015 og har permisjon fra jobben som leder av helse- og sosialkomiteen i Oslo. Stang er utdannet jurist.

Gift med Catharina Munthe (39), Høyre-politiker som blant annet var politisk rådgiver for kulturminister Thorhild Widvey.

Michael Tetzschner (63): Norsk advokat og politiker. Satt i Oslo bystyre fra 1976 til 1999, var byrådsleder i 1989-1991, var direktør ved BI fra 1995 til 1999, og advokat fra 2001 til 2009, da han ble valgt inn på Stortinget, hvor han i dag sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Gift med Kristin Clemet (59), leder av tenketanken Civita og mangeårig Høyre-politiker: Hun har blant annet vært utdannings- og forskningsminister og arbeids- og administrasjonsminister.

