Fabian Stang: – Skal ikke være med på å konkurrere om hvem som kan være strengest

Fabian Stang (H) sier han har vært bortskjemt med at folk tror han vil andre vel. Det kan han ikke basere seg på lenger.

Oslos tidligere ordfører rekker ikke gå mer enn to meter nedover Karl Johan før en mann kommer bort og roser ham. Det er en kjent scene for Stang, som lenge har vært en av Oslos mest populære og best likte politikere.

Men nå i dag får han også en tilleggsbeskjed fra sin tilhenger: «Du må få orden på hun Listhaug».

Det er ikke bare godord å få i innboksen heller. Da han begynte i jobben som statssekretær for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) hadde ikke Stang ventet at kritikken skulle hagle inn mot ham fra dag én. Men det gjorde den.

– Jeg fikk en fem-seks meldinger der jeg ble skjelt ut før jeg begynte. Da skjønte jeg at dette kom til å bli livlig. Når du får så ørene flagrer før du har gjort noen ting, da skjønner du at det blir tøft. Jeg hadde ikke fått adgangskort til kontoret engang, sier Stang. Han mener det ikke kommer noe godt ut av å lese de styggeste ordene.

– Rasist og … Det er mange ord. Men jeg må jeg nok ta på alvor at jeg nå er jeg i en del av politikken hvor alt blir tatt i verste mening. Jeg har nok vært ganske bortskjemt, hvor folk har hatt tiltro til at jeg vil andre vel. Det tror jeg ikke at jeg kan basere meg på lenger. Det er harde bud, sier Stang til VG.

NY MANN PÅ LAGET: I oktober fikk innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) eks-ordfører Fabian Stang (H) med på laget. Foto: Helge Mikalsen , VG

Står i stormen med Listhaug



«Den som vil ha et fredelig liv i politikken bør velge noe annet enn innvandring», skrev Stang på Twitter en måned etter han flyttet inn i Justisdepartementet.

I høst har UDI refset Listhaug for asylbarnbehandling, alderstestene for enslige mindreårige asylsøkere har vært i hardt vær og Norges strenge linje når det gjelder Afghanistan har skapt debatt. Også kom Kristoffer Joner-aksjonen og Listhaug og Stangs innsamlingsaksjon for Åpne dører.

Nå er vi i tillegg på vei inn i et valgår.

– Ved sist valg i Danmark så vi at det nærmest ble en kamp om å være strengest, for å vinne velgere. Frykter du et «race to the bottom» her i Norge?

– Det skal ikke jeg være med på i alle fall. Jeg skal prøve å se enkeltindividene bak de generelle reglene og se at det er sjeler som trenger en ordentlig og rettferdig behandling. Jeg skal ikke være med på å konkurrere om hvem som kan være strengest. De som har krav på asyl skal få det uavhengig av hvem som regjerer, sier Stang.



INNSAMLINGSAKSJON: Fabian Stang og Sylvi Listhaug fikk kritikk for å sette NOAS opp mot organisasjonen Åpne Dører i sin innsamlingsaksjon. Foto: Skjermbilde

Starten på året blir også ekstra viktig for hans del.

I august lanserte Stang at han ville gå til kamp for en plass på Stortinget til høsten. I urnominasjonen blant partiets medlemmer kom han på 3. plass, men hverken Unge Høyre i Oslo eller hans eget lokallag har satt den tidligere ordføreren på en sikker plass på lista.

9. januar kommer innstillingen fra nominasjonskomiteen.

– Nominasjonsprosessen for Oslo Høyre tror jeg kommer til å gå veldig bra, men jeg har på følelsen at det kommer til å gå veldig dårlig for meg personlig.

– Vi er kommet litt lenger



Han har tidligere vært åpen om at han gikk på en skikkelig tung psykisk smell etter at han gikk av som ordfører i Oslo, med hard depresjon og angst. Stang innrømmer at han ikke hadde forventet at han personlig skulle få så mye kritikk i den nye jobben som statssekretær.

Men han er ikke så redd for en smell nå – når det kommer til å få kjeft. Som han selv sier: «Det tror jeg at jeg skal tåle».

UT AV STOLEN: Fabian Stang måtte i 2015 gi fra seg ordførerstolen til SVs Marianne Borgen. Foto: Gøran Bohlin , VG

– På den positive siden…Jeg har jobbet lenge med flyktninger og innvandrere som ordfører i Oslo og motsetningene har vært ganske store. Men når vi nå ser hvordan mange lykkes med å bli integrert, utdanne seg og bli viktige bidragsytere – samtidig som de for eksempel har flott tamilsk festaften med fulle pontifikalier og kostymer. Det er det vi som har kjempet for å få til integrering, har drømt om, sier Stang.

– Jeg er så gammel at jeg husker en av de første pakistanerne som kom på 70-tallet, som oppvaskhjelp på et høyfjellshotell. Og vi så det brune ansiktet mot den hvite snøen og lurte på hva dette var for noe. Og vi er kommet litt lenger etter hvert. Å se at ungdommer nå lykkes, er veldig inspirerende.

– Hva er det som har overrasket deg mest med den nye jobben?



– Jeg er ikke sikker på vi gjør så mye for flyktningene ved å skjelle ut hverandre så mye som vi gjør.

– En del er liksom fornøyd med sin innsats hvis de har skjelt ut noen, fremfor å bruke de kreftene til å invitere på en middag eller for eksempel se om muligheten er til stede for en ekstra arbeidsplass i egen bedrift. Slike ting betyr noe for flyktningene, i stedet for at vi bruker kreftene på hverandre i debatten. Sjikane tror jeg ikke hjelper noen, sier Stang.

– Ingen problemer med NOAS



Da Listhaug og Stang startet innsamlingsaksjon for organisasjonen Åpne dører, skrev Listhaug på Facebook: «Det er mange som har ønsket å donere i mitt navn til NOAS. Det må de gjerne gjøre. Men jeg og mange andre vil heller at pengene skulle gått til de som virkelig trenger det mest av alle».

«Uheldig at vi blir satt opp mot NOAS», sa Åpne dører. På Stangs egen Facebook-side haglet kritikken mot ham.

– Det ble en debatt om NOAS og sånt, og statsråden og jeg er enig om veldig mye, men jeg har ikke noen problemer med NOAS. Jeg har stilt opp for frivillige organisasjoner i mange sammenhenger. Vi bor i en god og velutviklet rettsstat, men har likevel behov for sikkerhetsventiler som NOAS og Redd Barna. Jeg har ikke et dårlig forhold til dem, understreker Stang, og sier at Listhaug tar det med NOAS alene.

