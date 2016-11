Fabian Stang fikk ikke sikker listeplass av sine egne i Frogner Høyre

Fabian Stang (61) har ambisjoner om stortingskarriere, men ble skjøvet ned på åttende plass da hans eget lokallag satte opp sitt forslag til stortingsliste.

Den tidligere så populære ordføreren i Oslo fikk på ingen måte noen særbehandling av sitt eget lokallag under nominasjonsmøtet torsdag kveld.

Tross flere forsøk underveis i møtet for å få plassert Stang på en sikrere plass med sikte på stortingsplass fra neste høst, så bestemte de 40 fremmøtte fra Frogner Høyre at han ikke fikk stå høyere enn åttendeplass.

Stang ble foreslått både på førsteplass og flere av de øverste plassene, men til ingen nytte.

En åttendeplass på den endelige nominasjonsliste innebærer at Stang ikke vil komme inn på Stortinget - dersom Oslo Høyre får like mange som dagens seks representanter etter stortingsvalget til høsten.

– Jeg har tilbudt meg å være med på å skaffe nok stemmer til neste års valg slik at vi kan fortsette i regjering. Hvis noen av mine gode venner i Oslo Høyre mener at andre kan gjøre den jobben bedre, har jeg selvfølgelig respekt for det, sier Stang til VG.

LISTETOPP: Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide blir foretrukket som toppkandidat til stortingsvalget av Frogner Høyre. Slik hun ble det i 2013. Her er hun avbildet i felt på Sessvollmoen med pressen på slep. Foto: Odin Jæger , VG

Frogner Høyres nominasjonsliste Listeforslaget fra Frogner Høyre som blir sendt nominasjonskomiteen i Oslo Høyre: 1) Ine Marie Eriksen Søreide (forsvarsminister) 2) Nikolai Astrup (stortingsrepresentant) 3) Michael Tetzschner (stortingsrepresentant) 4) Kristin Vinje (stortingsrepresentant) 5) Mudassar Kapur (stortingsrepresentant) 6) Stefan Heggelund (stortingsrepresentant) 7) Heidi Nordby Lunde (stortingsrepresentant) 8) Fabian Stang (statssekretær) 9) Ola Kvisgaard (bystyrerepresentant) 10) Mathilde Tybring-Gjedde (bystyrerepr./politisk rådgiver) og Astrid Nøklebye Heiberg (tidligere statssekretær, statsråd mm.)

Leder Ola Kvisgaard i Frogner Høyre sier han egentlig ikke er så overrasket over at Fabian Stang havnet et stykke «nede i lia» på listen.

– Nei, jeg er ikke så overrasket. Han ble foreslått lenger oppe på listen, men flertallet fastholdt en liste bestående av etablerte og dyktige rikspolitikere foran Stang, sier Kvisgaard til VG.

Alle de syv plassene foran Fabian Stang på listen innehas av politikere i samme rekkefølge som de ble innstilt og valgt ved siste stortingsvalg.

Selv ble Kvisgaard plassert på plassen bak Fabian Stang.

Vil til «eliteserien»



Leder Eirik Lae-Solberg i nominasjonskomitéen i Oslo Høyre, finner det ikke naturlig at han kommenterer bydellagets forslag til kandidat-liste.

– Men jeg er glad for at det er stort engasjement om hvem som skal stå på Oslo Høyres stortingsliste, sier Lae-Solberg til VG.

Oslo Høyre gjennomfører for tiden en parallell rådgivende uravstemning der alle medlemmer frem til 24. november kan stemme på hvem som skal representere partiet på Oslo-benken på Stortinget fra neste høst. Det endelige nominasjonsmøtet holdes i februar.

Tidligere i høst gjorde Fabian Stang det klart at han gikk inn for sikker plass på Oslo Høyres liste til stortingsvalget.

– Som ordfører i Oslo har jeg hatt gleden av å spille på en sentral posisjon i 1. divisjon. Men Stortinget er tross alt eliteserien og det er fristende å prøve, sa Stang til VG den 8. september.