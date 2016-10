Fabian Stang blir statssekretær for Listhaug

Fabian Stang er utnevnt som statssekretær for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Den tidligere høyreordføreren Fabian Stang (61) gikk av da de rødgrønne tok over makten i Oslo i fjor høst.

Da hadde han vært hovedstadens markante ordfører i åtte år og partiets uten sammenligning fremste stemmesanker i Oslo.

Nå er han utnevntsom statssekretær for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp). Han tiltrer etter det VG kjenner til på mandag.

Stang erstatter Marit Berger Røsland (H), som er utnevnt til statssekretær for utenriksminister Børge Brende (H).

Kritiserte Listhaugs ordbruk



Listhaug fikk i vinter kraftig kritikk for ordbruken sin i asyldebatten. Blant kritikerne var nettopp Fabian Stang, som ba statsråden om å lyttte til kritikken.

– Det er en grunn til at vi tilhører to ulike partier, uttalte Stang til VG.

Han jobbet tett med sin nye sjef da hun var eldrebyråd i Oslo, og beskriver Listhaug som «ryddig, engasjert og resultatorientert» den gang.



Listhaug ble i vinter særlig kritisert for ordbruk som at asylsøkere «bæres på gullstol inn i Norge» og at flyktningstrømmen gjør at hun «frykter for sine barns framtid». På spørsmål om hva Stang tenkte om ordbruken hennes, svarte han følgende:

– Det er allerede mange som har kommentert det, så det gjør ikke jeg. Men dess vanskeligere et tema er, dess viktigere er det å opptre saklig og ordentlig. Så jeg kan jo oppfordre til å holde debatten saklig fremover.

Vil spille i 1. divisjon



I september gjorde Stang det kjent at han ønsket å komme på Stortinget.

– Som ordfører i Oslo har jeg hatt gleden av å spille på en sentral posisjon i 1. divisjon. Men Stortinget er tross alt eliteserien og det er fristende å prøve, uttalte Stang til VG.

Går for sikker plass



Ved forrige stortingsvalg sa han ja til å være populært «listefyll» helt nederst på Oslo Høyres nominasjonsliste, på 25. plass. Denne gangen har Stang signalisert at han ønsker seg en «sikker plass».

– Ja, jeg går for sikker plass, så får vi ser hva dem demokratiske prosessen gjennom nominasjonen i høst vil ende opp med, sa han i september.