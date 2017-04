Innfører permanent passkontroll inn og ut av Schengen

Regjeringen besluttet i statsråd fredag at det skal innføres passkontroll for reisende inn og ut av Schengenområdet.

– Norge følger EU som gjennomførte endringen tidligere i april. Men forbehold om at Stortinget er enig, innfører vi full IDs-sjekk av denne gruppen reisende. Dette gjøres for å forebygge terrorisme og styrke sikkerheten for borgerne, sier justisminister Per Willy Amundsen (Frp).

Schengen-samarbeidet trådte i kraft i 1995 og passfrihet mellom landene er selve kjernen i samarbeidet.

I dag omfatter avtalen 26 land i Europa. Blant landene som ikke er med i samarbeidet er:

* Storbritannia, Irland, Tyrkia og Kroatia som har daglige direkte forbindelser fra Norge og er blant nordmenns favorittdestinasjoner.

* Heller ikke Kypros, Romania, Bulgaria, landene på Balkan og lenger øst i Europa deltar i samarbeidet.

Skal du til disse landene reiser du ut av Schengenområdet.

Endringen innføres allerede mandag. Det betyr at hvis du skal reise til eller kommer fra et land utenfor Schengen, vil ID-dokumentene dine bli sjekket mot EU-registre.

– Nå er det viktig å huske passet når man skal reise. Mens det tidligere var summariske ID-kontroller på flyplassene, skal nå alle som kommer fra eller reiser til land utenfor Schengen sjekkes. Man ønsker blant annet å fange opp eventuelle fremmedkrigere som reiser til Syria via Tyrkia. I det nye systemet vil for eksempel alle som reiser til og fra Tyrkia blir sjekket. Det gjelder også norske statsborgere, sier Amundsen.

Høyt prioritert internasjonalt



– Har ikke antall fremmedkrigere som reiser fra Norge til Syria falt veldig? Er det nødvendig med en slik kontroll mellom Norge og Tyrkia?

– Det er riktig at antall fremmedkrigere som reiser fra Norge har gått ned og at vi har bedre kontroll enn mange andre. Men vi er en del av Schengen. Denne nye ordningen handler om forebygging og grensenes integritet. Utvidet ID-kontroll inn og ut av Schengen er høyt prioritert internasjonalt. Det er bare å se på hvem som har gjennomført terrorangrepene i Frankrike, så forstår man at dette er viktig. Jeg tror borgerne setter pris på at sikkerheten skjerpes, sier justisministeren.

PARIS: Terrorister angrep satiremagasinet Charlie Hebdos lokaler i Paris i januar 2015. Den ene av de to brødrene hadde vært tallrike ganger i Jemen. Den andre ble pågrepet da han skulle reise til Syria via Irak. De angrep en politimann utenfor lokalene før de stormet redaksjonslokalet. Foto: PRIVAT

– Må reisende regne med kø i passkontrollen?

– Regjeringen har bevilget 16 millioner kroner som skal brukes til å øke kapasiteten i passkontrollen. Samtidig har vi i dag gode datasystemer som gjør kontrollen effektiv. I en overgangsperiode på et halvt år, kan politiet bruke skjønn i kontrollarbeidet. Når den perioden er over, skal ID-sjekk av alle som reiser til eller fra Schengenland være obligatorisk. Dette er en permanent ordning, sier Amundsen.

Innførte midlertidig kontroll



Det ble innført utvidede grensekontroller internt i Europa for forbindelse med den store bølgen av flyktninger som kom høsten 2015. Både Sverige og Danmark skjerpet grensekontrollene og Norge gjorde det samme på fergene til Norge.

I dag er det fortsatt økte, midlertidige kontroller på følgende grenser i Europa:

* Tyskland og Østerrike.

* Østerrike og grensene mot Slovenia og Ungarn.

* Ved danske havner med fergeforbindelse til Tyskland.

* Ved den dansk/tyske grensen.

* Ved svenske havner sør i landet og ved Øresund-broen.

* I Norge er det fortsatt utvidet midlertidig ID-kontroll på fergene fra Sverige, Danmark og Tyskland.

Ordningen ble innført høsten 2015 og siste forlengelse gjelder fra 11. februar til 11. mai.

