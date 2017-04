Solberg: Jeg ville ikke brukt ordet pinlig

Statsminister Erna Solberg (H) sier hun ikke vil bruke ordet pinlig om den svenske statsministerens uttalelser om innvandringen til Sverige.

I VG lørdag reagerte konstituert innvandringsminister Per Sandberg (Frp) kraftig på den svenske statsminister, Stefan Löfvens, oppgjør med «svenske tilstander».

– Det er pinlig når jeg ser den svenske statsministeren krampaktig forsøker å dekke over svenske tilstander. Hans egen minister har måttet stå skolerett for mediene etter å ha løyet om kriminalitetsstatistikk for å skyve problemer under teppet, skrev den konstituerte innvandringsministeren via sin politiske rådgiver Espen Teigen til VG.

Fiskeriminister Sandberg er også innvandringsminister for tiden, for Sylvi Listhaug, som er ute i fødselspermisjon.

– To viktige forskjeller



Da VG møtte statsminister Erna Solberg før Høyre innledet sitt to dagers landsstyremøte i Høyres Hus i Oslo søndag ettermiddag, var hun klar da vi stilte følgende spørsmål:

– Vil du i ditt neste møte med den svenske statsministeren legge til grunn at den svenske regjeringens håndtering av innvandringspolitikken er pinlig?

– Jeg ville ikke brukt ordet pinlig. Men også svenske politikere har sett at deres liberale innvandringspolitikk ikke var bærekraftig, sier hun.

Solberg gir følgende analyse av innvandringen til Sverige og Norge.

– Det er to viktige forskjeller: De har hatt en mer liberal innvandringspolitikk som har gitt en større tilstrømning av flyktninger. De har også en annen boligpolitikk, hvor det er områder hvor det stort sett bare bosetter seg innvandrere, ofte fordi husleien er lav der. Det skaper utfordringer vi ikke har på samme måte i Norge, sier Solberg:

– Vi har en annen integreringspolitikk og boligpolitikk som går langt tilbake. I Norge eier man i større grad boligene sine og begynner i små leiligheter og så kjøper man større etterhvert. Vi har vært bevisst på ikke å skape konsentrasjoner, hvor det bare bor innvandrere. I dag er det slik at svenske politikere er interessert i se på hva vi har gjort for sikre en god integrering, sier Solberg.

Etter hilsningstale



Det var etter å ha holdt en hilsningstale til Aps landsmøte fredag ettermiddag at den svenske statsministeren tok til orde for å ta livet av det mye brukte begrepet svenske tilstander.

Han mener det ikke stemmer at høy innvandring fører til økt kriminalitet, uro og terror, og viste til at det har skjedd terrorangrep i mange ulike land med ulik innvandringspolitikk.