Solberg: Fornorskningspolitikken er et svart kapittel

Statsminister Erna Solberg (H) tok et oppgjør med fornorskningspolitikken under hundreårsmarkeringen for det første samiske landsmøtet i Trondheim.

– Fornorskningspolitikken er et svart kapittel i norsk historie. Den tvang samer til å legge bort sin kultur og sine språk. Flere generasjoner ble opplært ti å tro at det å snakke samisk eller det å være same, var noe skambelagt, og måtte ties i hjel. Det er heldigvis ikke aktuell politikk i dag, sa statsministeren.

Hun viste til at det de siste tiårene har vært et viktig formål med samepolitikken å rette opp de negative virkningene som kom av fornorskningspolitikken. Hun viste til at Sametinget, Sameloven og en egen grunnlovsbestemmelse er kommet på plass.

– Det er etablert flere viktige samiske institusjoner som alle har bidratt til å revitalisere samisk språk og samisk kultur, sa Solberg.