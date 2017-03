Solberg avviser å ha lekket hemmeligheter

Statsminister Erna Solberg sier hun ikke ga ut hemmelig informasjon i høringen i Stortinget tirsdag.

I spontanspørretimen onsdag avviste statsminister Erna Solberg at hun lekket hemmeligheter da hun sa at Norges hovedstrategi er å stenge oljeproduksjonen i Nordsjøen i en krise, som VG har omtalt onsdag morgen.

– I jakten på det sensasjonelle ser man i blant ikke skogen for bare trær, svarte Erna Solberg.

– Dette er regulert i petroleumslovens paragraf 9-5 som sier at man skal stenge ned. Dette er offentlig og regulert av Stortinget. Jeg er forbauset over at noen er forbauset, sa Solberg.

Krevde svar

I Stortinget onsdag morgen fasthold hun også at regjeringen ble feilinformert av politiet om at mange nøkkelobjekter ikke var beskyttet.



I Stortingets muntlige spørretime krevde Ap-leder Jonas Gahr Støre svar på om hun har styring på dette feltet:

– Statsministeren var ikke klar over manglene, men forsvarsministeren sa at hun kjente til det. Men verken sammen eller hver for seg var politiet og Forsvaret ikke i stand til å møte behovet for sikring, sa Støre og viste til høringen om objektsikring i Stortinget tirsdag.

Ny funksjon



Støre viste til et VG-intervju før valget i 2013, da Solberg varslet at hun ville ha en ny funksjon for beredskap på Statsministerens kontor, dersom hun vant valget og ble statsminister.

– Hun sa at man trenger en statsminister som har styringen i disse sakene. Men har hun styringen nå, spurte Støre.

Ansvar for samordning



– Det viktigste for Statsministerens kontor er at ansvaret er klart plassert og at samordning er godt organisert, svarte Solberg.

– Statsministeren hadde styring med å se på hvor hullene var. Men som vi sa i går, var regjeringen ikke klar over manglene før vi fikk Riksrevisjonens rapport. Men vi var klar over uttfordringene, sa Solberg.

Ingen oljeobjekter på listen



På direkte spørsmål fra Abid Raja (V) bekreftet statsministeren VGs opplysnnger om at Olje- og energidepartementet ikke har utpekt skjermingsverdige objekter etter sikkerhetsloven.

Men hun viste til taushetsplikten og ville ikke svare direkte på hvilke planer politiet og og Forsvaret har for å beskytte disse anleggene.