Skei Grande om budsjettfloken: – Nærmere en løsning

Frp kan godta flere av forslagene fra Venstre, og budsjettfloken kan nærme seg en løsning. – Venstre kan likevel bli den store taperen, mener VG-kommentator.

Fakta: Høyre/Frps bil-ultimatum ** Regjeringen la i oktober fram sitt forslag til et grønt skatteskifte i statsbudsjettet for 2017. ** Forslaget innebærer at bensinavgiften økes med 15 øre, dieselavgiften med 35 øre og mineraloljeavgiften med 20 øre per liter. ** Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes med seks øre og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere. ** Det kommer en tilskuddsordning for reduserte bompengetakster utenfor de store byene. Regjeringen vil bruke 500 millioner på dette formålet, noe som vil gi en reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter. ** Totalt gir de to punktene netto skatte- og avgiftsreduksjoner for bilister på i overkant av 900 millioner.

På grunn av den såkalte bilpakken har forhandlingene vært tidvis fastlåst og er nå på overtid. Etter at det ikke ble noe forhandlingsmøte mandag på grunn av nye krav fra KrF, møttes partene igjen på Statsministerens kontor tirsdag morgen.

– Ligger fast



Frp-leder Siv Jensen sier de ikke har gitt etter når det gjelder den såkalte bilpakken Høyre og Frp har stilt som ultimatum, slik VG skrev det var tirsdag morgen.

– Bilpakken ligger fast og det er ikke grunnlag for spekulasjoner om dette, fremholder Jensen overfor VG etter formiddagens møte.

Finanspolitisk talsmann Hans Andreas Limi (Frp) utdyper han tror de kan komme frem til en løsning og at de kan godta en del av forslagene Venstre la frem lørdag.

– Vi kan ikke godta alt, men det er endel som er løsbart, sier han.

– Vi er nærmere en løsning i dag enn i går, men det er fortsatt langt igjen, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til pressen etter møtet.

– Det har vært et godt møte. Det tror jeg alle de fire partiene er enige om, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

KOMMENTATOR: VGs Frithjof Jacobsen. Foto: Frode Hansen , VG

VG-kommentator: – Krevende for Venstre



VG-kommentator Frithjof Jacobsen mener den kaotiske budsjettprosessen uansett har vært en belastning på det brogerlige samarbeidet.

– Den kan tyde på at de fire er så lei av hverandre at forholdet dem i mellom er i ferd med å gå i stykker. Det er vanskelig å se at noen av partiene kan tjene på det som skjer.

At regjeringen la frem bilpakken som et ultimatum ser ut som en stor tabbe, mener han.

– Det har skapt et inntrykk av borgerlig kaos og tvil om prosjektet tåler fire år til. Et elendig utgangspunkt for neste stortingsvalg. Venstre har hatt en krevende høst. De kan bli den store taperen i disse budsjettforhandlingene. Hvis bensin- og dieselavgiftene ikke økes etter alle Trine Skei Grandes store ord og fakter, så er det tydelig at Venstres makt over denne regjeringen er svært liten. Det blir mye bjeffing, men lite bitt.

Blant forslagene fra Venstre var å droppe nær hele økningen i bensinavgiften i bytte mot en økning i dieselavgiften.

Men Frp sa nei, noe som etter det VG kjenner til har skapt irritasjon hos regjeringspartner Høyre. Tirsdag var tonen imidlertid langt mer positiv, og kilder nær forhandlingene mente Frp var på gli når det gjelder å endre sitt bilpakke-ultimatum.

Nå ser det ut til at det er andre deler av Venstres klimaforslag som har skapt bevegelse i forhandlingene. Partiene skal nå vurdere nok et nytt forslag fra regjeringen og deler av forslaget som kom fra Venstre på lørdag.

– Budsjettkaoset har også vist at samholdet mellom KrF og Venstre ikke er så sterkt som mange tror. Det kan gjøre det lettere for KrF å velge en annen regjering enn Solbergs etter neste valg, sier han.

Det er foreløpig ikke fastsatt tidspunkt for noe nytt møte.

Justeringer



Det opprinnelige ultimatumet fra regjeringen innebærer at bensinavgiften økes med 15 øre, dieselavgiften med 35 øre og mineraloljeavgiften med 20 øre per liter.

Et forslag fra Venstre fra lørdag var å kutte avgiftsøkningen på bensin og øke avgiften på diesel. Kravet var at dieselavgiften bør ende mellom 50 øre og en krone.

Det samlede inntrykket som flere kilder peker på, er at muligheten for budsjettforlik har økt tirsdag morgen.

De fremholder også at Venstre og KrF fortsatt opererer sammen i forhandlingene, selv om KrF-leder hareide flere ganger har sagt at bilpakken ikke er det viktigste for hans parti.

Fremgangen i forhandlingene skjer etter at Venstre og KrF i natt fikk tilsendt nye forslag fra regjeringen.