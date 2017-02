Siv Jensen i 2013: Skrot handlingsregelen Siv Jensen 2017: Skjerper handlingsregelen

I flere tiår har Frp sloss med nebb og klør for å få fjernet handlingsregelen. Torsdag ble Frp-leder Siv Jensen den første finansministeren som gjør regelen strengere.

– Den snuoperasjonen Siv Jensen og Frp har stått for her er spektakulær og fullt på høyde med snuoperasjonen på avgiftene – som Frp har økt med snart fire milliarder kroner, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen.

– Det er nok mange Frp-velgere som lurer på hva i all verden som har skjedd. Så sent som i 2013 hevdet Siv Jensen at handlingsregelen sto i veien for fornuften. Nå innrømmer hun at Frp har tatt feil i 16 år. Det er litt av en erkjennelse, sier Marthinsen.

– Glemme å fortsette pengefesten



Hun og Arbeiderpartiet er fornøyde med at Høyre/Frp-regjeringen i går besluttet at de vil endre handlingsregelen fra fire til tre prosent.

– På den andre siden er det litt typisk for denne regjeringen å overlate til de kommende regjeringer å ta ansvar. Her har det nærmest vært fullstendig frislipp i oljepengebruk i fire år, og så melder man på tur ut av regjeringskontorene at etterfølgerne bare kan glemme å fortsette pengefesten, sier Marthinsen.

Ap har snudd om handlingsregelen: Ser ikke rart ut

Nyheten om regjeringens nye handlingsregel kom bare timer etter at Arbeiderpartiet i et intervju i VG tok til orde for at handlingsregelen måtte justeres ned mot tre prosent.

Handlingsregelen ble innført av daværende Ap-statsminister Jens Stoltenbergs første regjering i 2001. Helt siden den gang har dagens finansminister og Frp-leder Siv Jensen vært handlingsregelens fremste fiende.

Siv Jensen i 2010, 2013 og i dag



Først i 2010:

– Jeg synes vi skal legge handlingsregelen på skrothaugen og heller begynne å ta inn over oss de alvorlige utfordringene vi har. Norge har vært forsømt hva gjelder vedlikehold gjennom mange, mange år. Hvis vi fortsetter på denne måten kommer dette landet til å råtne på rot mens vi bygger store fond i utlandet. Og det er jeg uenig i, sa Siv Jensen i en tale til Frps landsstyre i mars 2010.

Og under Frps siste landsmøte før de dannet regjering i 2013 sa Jensen dette i et intervju med VG:

– Handlingsregelen er (..) en modell som noen har laget og som man bruker som argument for hvorfor man ikke skal ta kloke beslutninger. Da står modellen i veien for fornuften, sa Frp-lederen den gang.

I denne videoen fra mai 2013 sier Siv Jensen:

– Handlingsregelen blir brukt som unnskyldning til hvorfor vi ikke kan bygge flere veier raskere eller hvorfor vi ikke kan redusere skattene og avgiftene for deg og meg. Da bør vi ta bort unnskyldningen.



Men nå på torsdag var tonen en helt annen fra Frp-lederen:

– Fremskrittspartiet har alltid vært opptatt av å legge til rette for at vi skal bruke oljepenger for å bygge landet. I regjering har vi bevist at det er mulig å gjøre ved at vi har brukt rekordmye penger, blant annet på samferdsel.

– Står handlingsregelen fortsatt i veien for det norske folk?

– Nå er det sånn at da denne regjeringen ble født så var det basert på en enighet mellom Høyre og Frp om at handlingsregelen ligger til grunn, svarer Jensen.

Ernas nye skatte-garanti: Maks 25 milliarder i skattekutt

Jensen: Avklart i 2013



Ifølge statsminister Erna Solberg (H) var det ikke noe problem å få med seg Frp på å stramme inn på handlingsregelen.

– Dette har vært en lang og stor prosess med to store, offentlige utvalg og annet. Det har ikke vært et spesielt skille mellom Frp og Høyre i regjering, sa Solberg til NRK.

– Dette spørsmålet ble avklart da vi dannet regjering i 2013, sier Siv Jensen til VG.

– Vil Frp gjenoppta kampen mot handlingsregelen når dere ikke lenger sitter i regjering?

– Jeg tror ikke jeg skal forskuttere programarbeidet i Frp nå, sier Jensen til VG.

Kun to og en halv time etter at regjeringen la frem sin nye handlingsregel gjentok sentralbanksjef Øystein Olsen sine advarsler om høy oljepengebruk.

Fikk du med deg? Ap-Jonas refser Erna: Har mislykkes, sviktet og opptrådt uansvarlig

– Bør ikke bli høyere



– Hovedpoenget er at nivået på oljepengebruken er høyt, og det bør ikke bli høyere. Perioden med økt bruk av oljeinntekter, bør være over, sa Olsen.

Både statsminister Erna Solberg og Jensen avviser at gårsdagens hasteinnkalte pressekonferanse var et desperat grep for å komme kritikken av regjeringens oljepengebruk i forkjøpet.

– Sentralbanksjefen var orientert om at regjeringen ville behandle disse sakene i dag. Når vi først har tatt en beslutning, mente vi det var rett å offentliggjøre den, sier Jensen.

Erna i 2013: Erna: Ingen regjering med Frp uten handlingsregelen