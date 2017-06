Oslo-politiet slår tilbake mot bevæpningskritikk

Ifølge politisjef Johan Fredriksen skal foreldre har ringt til politiet og etterlyst mer synlig politi under Miniøya.

Lørdag besøkte statsministeren barnefestivalen Miniøya. Med seg hadde hun to politimenn bevæpnet med maskinpistoler av typen MP5. Det fikk flere foreldre til å reagere negativt.

– Jeg synes ikke bevæpnede vakter hører hjemme på en festival med så mange barn. Hvis trusselnivået rundt Erna er så høyt at hun må ha bevæpnede vakter rundt seg, burde hun ikke oppsøke stedet, sa forelder Irene Kosberg Skagestad til VG søndag.

Ikke anbefalt av PST



Ansvarlig for sikkerheten til statsministeren er Politiets sikkerhetstjeneste (PST). De skal ikke ha anbefalt Oslo politidistrikt å ha tyngre bevæpning under arrangementet.

Leder for Felles enhet for operativ tjeneste i Oslo politidistrikt, Johan Fredriksen, ønsket ikke å svare på noen spørsmål fra VG mandag, men kom senere med en generell kommentar.

STÅR INNE FOR BEVÆPNING: Johan Fredriksen i Oslo politidistrikt la tirsdag ut en uttalelse hvor han forsvarer bevæpning av statsministerens politieskorte. Foto: Frode Hansen , VG

Tirsdag har han skrevet en kommentar på politiet sine nettsider hvor han bekrefter at politidistriktet ikke fikk noen veiledning fra PST angående bevæpning. Her står det også at statsministeren selv ikke ble informert om våpentype i forkant.

I uttalelsen står det blant annet at det var politidistriktet som hadde overordnet ansvar for sikkerheten til alle involverte i arrangementet, inkludert statsministeren.

Oslo-politiet står inne for tiltakene



– Vi står inne for sikkerhetstiltakene vi iverksatte, selv om vi har stor forståelse for at enkelte reagerer på bevæpnet politi på en arena der barn er til stede. På den andre siden ble politiets operasjonssentral også oppringt av flere bekymrede foreldre som ønsket mer synlig politi på arrangementet, står det.

Videre skriver Fredriksen at politiet forholder seg til et forhøyet trusselnivå i øyeblikket, basert på hendelser i land rundt Norge og nasjonale forhold.

– Politiet var på Miniøya for å kunne respondere raskt i tilfelle noen ville benytte arrangementet og statsministerens besøk som et angrep på vårt åpne demokrati, står det videre.