Opprør mot regjeringen i Venstre

13 av 18 fylkesledere i Venstre sier de vil felle Erna Solbergs regjering, dersom hun ikke snur og gjør det vesentlig dyrere å forurense.

–– Dette er dråpen som får begeret til å renne over. Jeg kan ikke se hvordan Venstre fortsatt kan støtte denne regjeringen, sier Leif Gøran Wasskog, fylkesleder i Finnmark Venstre til VG.

Venstre-leder Trine Skei Grande var rasende etter at finansminister Siv Jensen (Frp) la frem statsbudsjettet torsdag.

Årsak: Regjeringen leverer ikke på det såkalte grønne skiftet. Nemlig kutt i CO2-utslipp, i hovedsak å få folk over fra å bruke bil til å heller bruke sykkel og kollektivtransport.

Det har hun full støtte for i sitt eget parti.

Løftebrudd som øker utslipp

En ringerunde VG har foretatt blant Venstres fylkesledere, viser at tålmodigheten i Høyre- og Frp-regjeringens støtteparti har tatt slutt.

– Budsjettet er syltynt og et klart løftebrudd fra regjeringen. Det er viktigere for Venstre å sørge for at Norge når sine klimamål, enn å bevare denne regjeringen. Med dette budsjettet har regjeringen bedt om avløsning, sier Sjur Skjævesland, fylkesleder i Hedmark Venstre til VG.

Det samme er oppfatningen både i Øst- og Vestfold.

– Vi kan ikke leve med et budsjett som øker klimagassutslippene, sier Maren Hersleth Holsen, fylkesleder i Østfold.

– Regjeringen bryter samarbeidsavtalen. Det er misbruk av makt. Det er de som feller sin egen regjeringen når de nå ikke oppfyller avtalen, sier Magdalena Fransson Lindtvedt, fylkesleder i Vestfold.

Viser til avtale

Ordet «betydelig» er sentralt for Venstre. I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene Høyre og Frp og støttepartiene KrF og Venstre fra i fjor, skrev Erna Solberg personlig inn denne merknaden:

«Avgifts- og skatteomleggingen skal være av en størrelse som forsterker klimaforliket og gir betydelige reduksjoner i klimautslippene.»

Det er denne merknaden Venstres fylkesledere nå mener statsministeren bryter med.

Fylkeslederen i Troms Venstre, minner om at partiet har felt regjeringer på miljøsaken før.

– Jeg kan ikke se bort ifra at med et dårlig resultat eller noe som er i nærheten av det som foreligger i dag, så kommer vi til å gjøre det igjen, sier Irene Vanja Dahl.

Så langt har statsminister Erna Solberg vist null forhandlingsvilje på det grønne skiftet.

Også på Vestlandet er skepsisen til Solberg-regjeringen nå stor.

Kommer ikke i møte

– Jeg tror vi kan få til noe i budsjettforhandlingene, men i verste fall må regjeringen gå hvis den ikke kan komme oss i møte med ytterligere utslippskutt, sier Kjartan Alexander Lunde i Rogaland Venstre.

– Jeg vil ikke utelukke at Venstre vil bryte samarbeidsavtalen med regjeringen etter dette syltynne budsjettforslaget og et manglende grønt skifte. Det er nok et scenario som er nærmere enn noen gang, sier Gunhild Berge Stang, fylkeleder i Sogn og Fjordane Venstre.

Også på Sørlandet er Venstre nå pessimister på vegne av regjeringssamarbeidet:

– Hvis Venstre skal beholde troverdighet i miljøspørsmål, så kan vi ikke støtte statsbudsjettforslaget. Dette er budsjettet Høyre og Frp vil gå til valg på, så jeg tror det blir vanskelig, sier Torunn Sandvand, fylkesleder i Agder Venstre.

Leder i Oslo Venstre sier rett ut at torsdagens statsbudsjett nå truer regjeringssamarbeidet.

– For Venstre er det viktigste av alt at det kommer reelle, vesentlige utslippskutt i statsbudsjettet. I regjeringens budsjettforslag kommer ikke dette. Dette er altfor dårlig til at Venstre kan gå med på det. Nå må vi forhandle for å forbedre, men jeg vil ikke utelukke at Venstre går ut av regjeringssamarbeidet, sier Espen Ophaug.

Brudd før jul

Nabofylket Akershus beskriver det hele som vanskelig.

– Jeg er veldig skuffet over budsjettet. Når Erna Solberg og Siv Jensen også signaliserer at de ikke har noe å forhandle om når det gjelder det grønne skiftet, da blir det vanskelig for regjeringen å få flertall for budsjettet sitt, sier Solveig Schytz.

Bruddet kan være et faktum før jul, sier fylkesleder i Nordland Venstre, Anja Johansen.

– Venstre må nå vurdere seriøst om vi fortsatt skal være et støtteparti for regjeringen. Vi skal gå i forhandlinger, men det er nok mange i partiet vårt nå som tenker at hvis vi ikke får mer enn dette ut av det grønne skiftet, så får regjeringen fine seg andre støttepartier enn Venstre. Jeg mener at det bør bli et brudd før jul dersom forhandlingene om statsbudsjettet ikke gir adskillig større utslippskutt, sier Johansen til VG.

Forhandlingene vil avgjøre, men avstanden er nå svært stor, sier Erik Hørlück Berg, leder i Buskerud Venstre.

– Nå er vi ikke i nærheten. En mindretallsregjering er avhengig av støtte og skal de ha det i denne saken, så må de bevege seg mye, sier Berg.

Avskjedssøknad

Leder Egil Haugberg i Nord-Trøndelag Venstres fylkestingsgruppe, tegner et dystert fremtidsbilde for regjeringen etter torsdagens statsbudsjett.

– Jeg lurer på om ikke Høyre og Frp med dette budsjettet har levert sin avskjedssøknad, sier Haugberg.

Venstre skal diskutere regjeringens forslag til statsbudsjett på en todagers landskonferanse neste helg.

Fylkeslederne i Telemark, Hordaland, Møre og Romsdal og Oppland ønsker å avvente forhandlingene før de sier noe mer.

Fylkeslederen i Sør-Trøndelag, Marthe Strickert, var ute av landet, men sier at det var stor misnøye med statsbudsjettet i fylket.