Ny VG-måling: Tillitskrise for Erna etter budsjettkaoset

Nesten én av to nordmenn mener tilliten til statsminister Erna Solberg (H) er svekket etter bruddet i budsjettforhandlingene.

Det viser en fersk meningsmåling som InFact har utført for VG.

Under én uke før statsbudsjettet skal behandles i Stortinget er det fortsatt uklart om statsministeren vil sikre seg flertall for budsjettet. Tirsdag brøt Venstre forhandlingene med regjeringspartiene, og onsdag fulgte KrF etter.

Om målingen Utfører: InFact Norge AS

Populasjon: Norge, innbyggere +18 år

Antall intervjuer: 1 003

Vekting: Kjønn, alder, bosted, partivalg 2015

Feilmargin: Maksimalt +/- 3,0 % gjelder totalutvalget

Metode: InFact automatiske telefonintervjuer

Periode 30. november 2016

Både i forkant og etterkant av bruddene har det vært en rekke krisemøter blant regjeringspartiene og støttepartiene.

Folkets dom over de kaotiske forhandlingene er knallhard:

Hele 44,6 prosent av de spurte i VG-målingen svarte i går kveld at deres tillit til statsministeren er svekket etter denne prosessen. Også her er Venstres velgere svært kritiske: Hele seks av ti Venstre-sympatisører har fått svekket tillit til Solberg etter at forhandlingene kollapset.

Velgerne er heller ikke enige i at det var lurt å stille et ultimatum: 42,7 prosent mener det var feil, mens 31 prosent støtter denne taktikken.

– Det er ganske unisont. Når det er 44,6 som mener tilliten er svekket, mens bare 14,1 prosent mener den er styrket, så er det en ganske betydelig svekkelse, sier fagsjef Knut Weberg i InFact.



Jonas knuser Erna

De tøffe forhandlingene på borgerlig side har også bidratt til å løfte partileder Jonas Gahr Støre til nye rekordhøyder.

InFact-målingen viser at hele 50,5 prosent av de spurte nå foretrekker Støre som statsminister, mens bare 34,5 prosent helst vil ha Solberg.

Det er som en regelrett knockout å regne, etter at det lenge har vært nokså jevnt mellom Støre og Solberg i slike målinger. I september var avstanden bare fem prosent i Støres favør.

– Vi står midt i en kaotisk og uoversiktlig situasjon med stor usikkerhet om budsjettet på borgerlig side. Det gjenspeiles i målingen, men dette er samtidig en hyggelig tilbakemelding til Ap, sier Støre til VG.



Heller ikke i bakgrunnstallene er det trøst å hente for statsministeren: Støre er mest populær i alle aldersgrupper, og i alle landsdeler – også Vestlandet – landsdelen som la grunnlaget for Solbergs og Høyres vekst frem mot forrige stortingsvalg.

Og som om ikke det var nok: Et klart flertall både av KrFs og Venstres velgere foretrekker nå Støre fremfor Solberg som statsminister.

– Støre har faktisk rent flertall både blant kvinner og menn. Solberg har vært en veldig populær statsminister helt frem til nylig. De var jevnstore i februar, men nå er Støre langt mer populær, sier fagsjef Knut Weberg i InFact.

Selv mener Støre at de kaotiske forhandlingene vitner om at landet trenger nytt lederskap ved neste valg.

– At vi mangler en budsjettavtale mindre enn fem dager unna den viktige finansdebatten er uttrykk for store motsetninger og svak ledelse fra statsministeren, sier Støre.

Alle svekkes av forhandlingsbrudd

I likhet med tilliten til Solberg, faller også tilliten til alle de andre partilederne som har vært med på budsjettforhandlingene.

– Alle de fire samarbeidspartiene har tapt på denne prosessen. Det er ingen som kommer styrket ut av dette, sier fagsjef Weberg.

43,7 prosent av de spurte mener tilliten til Frp-leder Siv Jensen er svekket, mens 43,1 prosent mener at tilliten til Venstre-leder Trine Skei Grande er svekket.

– Jeg tror ikke sånne prosesser øker tilliten til politikere. Det å gå inn i en sånn ultimatumkamp tror jeg ikke folk forstår. Det tror jeg vi alle taper på, som statistikken viser, sier venstrelederen til VG.

KrF-leder Knut Arild Hareide slipper billigst unna. 30,1 prosent opplever svekket tillit til Hareide, mens 25 prosent mener den er styrket.

– Erna jobber hardt



Erna Solberg kunne ikke kommentere VGs måling onsdag kveld. Men Høyres nestleder og kommunalminister Jan Tore Sanner skriver i en tekstmelding til VG:

– Det er gledelig at tilliten til Erna øker litt, selv om målingen er tatt opp i en kritisk periode for budsjettforhandlingene. Hun jobber nå hardt for å samle de ikke-sosialistiske partiene bak et budsjett for 2017 og har Høyres fulle støtte i det arbeidet.

Sanner viser til VGs måling fra oktober, der Solberg har 32,8 prosent støtte som statsministerkandidat mot Støres 38,4.

På spørsmål om det var riktig av Venstre og KrF å bryte forhandlingene med regjeringspartiene er folket delt. 36,3 prosent mener det var riktig av Venstre å bryte forhandlingene, mens 35 prosent mener det var riktig at KrF brøt forhandlingene.

Nesten like mange mener imidlertid at det var galt.

35,2 prosent gir tommelen ned for Venstres forhandlingsbrudd, mens 34,5 prosent mener KrF ikke burde brutt forhandlingene.