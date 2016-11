Krisemøter om budsjettet: Solberg og Jensen inn i forhandlingene

Budsjettforhandlingene splitter regjeringen og støttepartiene. Nå skal statsminister Solberg og Siv Jensen forhandle.

Ifølge NRK skal partilederne i KrF og Venstre møte statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen i statsministerboligen i kveld i forbindelse med budsjettforhandlingene.

Det er harde fronter i budsjettforhandlingene, og ingen løsning er sikte før fristen klokken 18 søndag kveld. Splittelsen er stor mellom regjeringspartiene og særlig Venstre i saken om bilavgifter.

Etter det VG erfarer tilbyr regjeringen Venstre og KrF rundt 3 milliarder ekstra i miljø- og klimatiltak. Omtrent 1 milliard er økte overføringer til jernbane og kollektiv.

Regjeringen regner med å bruke 1,8 milliarder kroner mindre enn planlagt på asylsøkere til neste år. Disse pengene kan bli sentrale i en eventuell løsning på budsjettfloken.



Ekstraordinært landsstyremøte for KrF



Samtidig melder Dagsavisen at KrF har kalt inn til ekstraordinært landsstyremøte Kristelig Folkeparti har kalt inn til et ekstraordinært landsstyremøte om budsjettet.

Årsaken er at ledelsen vil gi informasjon om hva som har skjedd under forhandlingene, og hvordan ledelsen vurderer situasjonen. Krisemøtet holdes klokken 14.00.

Representanter fra regjeringspartiene og støttepartiene møttes til forhandlinger klokken 11 i dag, og skal møtes på nytt i løpet av dagen. Ifølge NRK ble det første møtet klokken 11 avsluttet etter bare en halvtime.

Kan ende med regjeringskrise



Regjeringen er avhengig av støtte fra minst ett av partiene for å få gjennom statsbudsjettet. Regjeringen er avhengig av å få flertall for statsbudsjettet for å kunne styre videre.

Fredag formiddag sa partileder Knut Arild Hareide (KrF) til NTB at det er stor fare for brudd i forhandlingene.

Også sentralstyremedlem Guri Melby i Venstre åpner for at de tøffe forhandlingene kan ende i en regjeringskrise:

– Jeg ser ikke helt hvordan regjeringen skal komme seg ut av det hjørnet de har malt seg inn i. De har stilt ultimatum på en sak de lovet oss i fjor. Det er en helt reell sjanse for at det ikke blir enighet, og det er regjeringens ansvar å sikre flertall for sitt budsjett, sa Melby til VG tidligere i dag.

Det samme gjør stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn i samme parti:

– Det er regjeringen som har foreslått at vi ikke skal oppfylle klimamålet. Hvis regjeringen ikke vil forhandle om dette, så har de et problem, sier Rotevatn til VG.



KrF åpner for støtte uten Venstre



Etter at forhandlingene ble løftet til de parlamentariske lederne torsdag, åpnet Hareide i VG for at Siv Jensen kan få seire i kampen om bilavgiftene.

Dette har vært et sentralt stridstema mellom regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF siden regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett.

Guri Melby i Venstre skulle helst sett at Hareide ikke sa dette.

– Det hadde styrket oss i forhandlingene om han ikke åpnet for at KrF kan gå alene. Vi er sterkere sammen, sa Melby til VG.