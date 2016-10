KrF-Hareide støtter Venstre: – Regjeringen må snu

Knut Arild Hareide sier det nå ikke er aktuelt for KrF å redde regjeringen fra å bli kastet uten at Venstre også er med.

Mens Venstre-leder Trine Skei Grande torsdag raste over den manglende profilen på Solberg-regjeringens budsjett, har KrF-lederen forholdt seg mer eller mindre taus om temaet.

Men sent torsdag kveld, bekrefter Hareide at han ikke ser for seg at KrF alene støtter Høyre- og Frp-regjeringens budsjett.

KrF og Venstre er sammen støttepartier for regjeringen. Men regjeringen trenger ikke støtte fra begge partiene for å få flertall.

Likevel; de to støttepartiene holder sammen, sier Hareide til VG.

Ikke aktuelt alene

– Jeg ser ikke for meg en løsning der vi bare er tre partier som finner en budsjettenighet. Vi har alle fire forpliktet oss på en betydelig reduksjon i klimagassutslippene, sier Knut Arild Hareide til VG.

– Kan du utelukke at dere kan redde regjeringen hvis situasjonen forverrer seg?

– Slik situasjonen er nå er det ikke aktuelt for KrF å gi regjeringen flertall for budsjettet uten at også Venstre er med, sier Hareide.

I går leverte Høyre/Frp-regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2017. Der skulle de levere et såkalt grønt skatteskifte, som etter avtale med Venstre og KrF skal gi betydelige reduksjoner i klimagassutslippene.

Ikke godt nok

Men den grønne politikken er langt fra god nok, mener et flertall i Venstres landsstyre. 13 av 18 fylkesledere i partiet sier til VG at de åpner for å felle Solberg-regjeringen dersom ikke skatteskiftet skrus til.

Ifølge Transportøkonomisk institutt er forslagene til finansminister Siv Jensen (Frp) så svake at de trolig ikke vil gi noen utslippskutt. Men Jensen og statsminister Erna Solberg (H) har sagt at de ikke er villige til å forhandle om forslaget til et grønt skifte, fordi de “har nådd en smertegrense”.

– Det regjeringen har foreslått er ikke godt nok. Det er ikke et grønt skatteskifte. KrF vil være konstruktive til å finne løsninger, men da må alle være villige til å forhandle. Da må regjeringen snu, sier Hareide.

– Hva er mulighetene for at dere kan forhandle frem en enighet?

– Dette blir den mest krevende budsjetthøsten vi har hatt. Når selv Høyres sindige finanspolitikere Svein Flåtten er bekymret, så er det grunn for oss andre også til å bli urolige. Men KrF vil være konstruktive og finne løsninger, sier Hareide.