Det ble en politisk duell på Ekebergsletta da Erna ledet Team Global Goals til seier over Team Mot.

Det skylte ned på Ekebergsletta da årets kjendisfotballkamp ble sparket i gang mellom Team Mot og Team Global Goals under årets Norway Cup. Det hele endte med en solid 5–3 seier til de blå draktene, under ledelse av statsministeren selv.

Erna Solberg la ikke skjul på at hun var mektig imponert over spillerne sine og særlig sin egen kaptein og kampens storspiller, Mats Zuccarello. På spørsmål fra VG om hvilken spiller hun ville tatt med seg i regjering la hun ikke skjul på at New York Rangers-spilleren også kunne gjort seg godt som politiker.

– Det ser ut som han har mange talenter, ikke bare ishockey og fotball. Jeg er sikker på at han har noen skjulte talenter i politikken også, sier hun.

Solberg er imidlertid ikke like sikker på hvilken ministerpost hun ville tildelt hockeyspilleren.

– Det er helt naturlig å begynne med kulturminister, men jeg tror også kanskje han kunne vært en god næringsminister.

Zucca: -Drømmen hadde vært å spille på United

Under Sivs ledelse

Det lå det an til ekte oppgjør mellom hovedmotstanderne i valgkampen med Støre og Solberg på hvert sitt lag. Sammen med kjendiser som Thomas Hayes, Ulrikke Falch og Marcus Bailey, spilte Støre på Team Mot under ledelse av valgkampmotstanderen Siv Jensen.

– Jonas klarte seg veldig bra, han gjorde det han ble bedt om og holdt seg i forsvar. Jeg tenker at når han er så god i forsvar, så kan han i grunn fortsette med det å høre på meg, forteller Jensen.

Ap-lederen tok det hele med et smil og uttalte at han syntes det var «helt greit» å spille under landets finansminister. Sin egen innsats har han heller delte meninger om.

– Den var sånn middels. Man blir ikke helt varm, og når du ikke er helt varm i idrett blir det så som så. Men jeg unngikk å bli skadet og det tror jeg er viktig nå som valgkampen starter.

Tapet mot statsministeren tar han heller ikke så tungt, skal vi tro han selv. Nå satser han heller på å slå henne i den kommende valgkampen.

– Hvilken spiller ville du tatt med deg i regjering?

– Da ville jeg tatt med meg Mats Zuccarello Aasen og gjort han til hockeyminister. Det ville blitt veldig bra.

Les også: Nord-Korea på Norway Cup

– Et politisk spill

Christian Ingebrigtsen, Pål Anders Ullevålseter og Ørjan Burøe var også på Team Mot og legger ikke skjul på at de kan ha blitt brikker i et politisk spill som utspant seg på gressbanen.

– Det var helt klart et politisk spill. Det er klart at Siv syntes det var gøy å sjefe litt over Jonas, og Erna liker jo å vinne hun også. Det var et politisk spill tror jeg som vi ble brikker i, forteller Ingebrigtsen.

Ullevålseter sier seg enig:

– Siv Jensen som coach er strengt regime, du får høre det. Verst var det for Jonas Gahr Støre som prøvde å jobbe i forsvaret vårt. Han fikk kjørt seg litt han.

Jonas Gahr Støre fikk kjørt seg som forsvarsspiller ifølge hans lagkamerater. Her med Erna Solberg på kjendiskampen på Norway Cup. Foto: Lech Klaudia , VG

Ørjan Burøe som selv tapte mot kona Marna Burøe under kampen på Ekebergsletta, er ikke tvil om at statsministeren fikk kjørt seg.

– Hvis dere hadde hørt det som skjedde på sidelinjen vår. Når Siv står og roper, og Jonas ikke reagerer sier hun: «For første gang i livet ditt så hører du på meg, for nå er jeg faktisk sjefen din». Da var det god stemning på tribunen altså.

– Vi hadde nå sjefen på laget vi da. Hun hadde jernkontroll, skyter Marna Burøe inn.

Erna om Norway Cups bestemor: – En inspirasjon

Ville ikke skuffe statsministeren

Stian Blipp var en av mange kjendiser på Team Global Goals, under ledelse av Erna Solberg. Han legger ikke skjul på at det var et høyt nivå på banen og at spillerne var klare for å vinne.

–Du vet at når du har en så karismatisk leder som har en stålhånd over laget, så kan du ikke skuffe statsministeren. Nå som valget er rett rund hjørnet så har du lyst til å levere, sier Blipp.

– Kjente du på presset?

– Jeg kjente veldig på presset, hun er jo fra Bergen også.