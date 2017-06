Kilder til VG: PST ba ikke om ekstra bevæpning under Erna-besøk på barnefestival

Hverken Politiets sikkerhetstjeneste (PST) eller Statsministerens kontor var kjent med at Oslo-politiet skulle stille med tohåndsvåpen på barnefestivalen Miniøya i helgen.

– Vi var ikke kjent med den omtalte bevæpningen i forkant, sier statssekretær Sigbjørn Aanes ved Statsministerens kontor til VG.

Statsminister Erna Solberg (H) fikk kritikk fra to foreldre, Irene Kosberg Skagestad og Stine Raastad, etter å ha deltatt på barnefestivalen Miniøya i helgen, hvor en politipatrulje fra Oslo politidistrikt synlig bar maskinpistoler av typen MP5.

– Statsministerens kontor var i kontakt med Oslo politidistrikt etter besøket for å få bekreftet at dette var deres vurdering, slik at vi kunne henvise spørsmål fra pressen til rette instans, sier Aanes.

Ga ikke råd om ekstra bevæpning



Det er Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som er ansvarlig for sikkerheten til Erna Solberg. I forkant av arrangementer Solberg deltar på gir PST på forhånd beskjed til de aktuelle politidistriktene dersom de behøver bistand.

Etter det VG erfarer hadde ikke PST bedt om eller gitt råd til Oslo politidistrikt om å ha tyngre bevæpning til stede på arrangementet under statsministerens deltagelse i helgen.

Vil ikke svare

Leder for Felles enhet for operativ tjeneste i Oslo politidistrikt, Johan Fredriksen, vil ikke svare på noen av VGs spørsmål tirsdag om hvilke vurderinger som lå til grunn for den tunge bevæpningen.

I går kom Fredriksen med denne generelle kommentaren til VG:

– Statsministeren har en stilling som gjør at hun rutinemessig får beskyttelse. I tillegg har vi et høyere trusselnivå nå for tiden. Sammen gjør disse tingene at politiet er mer synlig enn vi ellers ville vært, sier Fredriksen.

Ap-Jonas støtter Erna



Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre, som i likhet med Solberg følges tett av livvakter, mener det ikke er grunn til å kritisere statsministeren.

– Vi må forsøke å være politikere mest mulig slik vi alltid har gjort det ved å delta i samfunnet og på arrangementer, leve liv som er så like det folk ellers lever. Også må man ta hensyn underveis. Men jeg synes det er bra at statsministeren stiller opp på arrangementer hvor barn og unge er med, så får man ta de hensynene som det er naturlig å ta, sier Støre.

HAR LIVVAKTER: Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre, her utenfor Folkets Hus på Youngstorget i Oslo mandag ettermiddag. Foto: Therese Alice Sanne , VG

– Hva mener du med det?

– Som det at du har med deg politivakter, og at det er noen ekstra hensyn å ta overfor de menneskene du møter da.

– Burde hun gjort noe annerledes?

– Jeg har ingen grunn til å kritisere henne. Det er en kvalitet ved norsk politikk og politikere at vi deltar på arrangementer og der folk er. Så får vi, i avtale med dem som arrangerer, være åpne på hva det innebærer, og finne gode løsninger, sier Arbeiderparti-lederen.