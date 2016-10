Her tar statsministeren «Pokémon-pause» under trontaledebatten

Pokémon Go hører ikke hjemme i stortingssalen, slo Høyre fast i sommer. Tirsdag ble statsminister Erna Solberg tatt på fersken mens hun åpnet spillet under trontaledebatten.

Tidligere har flere stortingsrepresentanter stått frem som ivrige spillere. Det har blant annet fått Høyre-representant i Finanskomiteen Heidi Nordby Lunde til å reagere.

– Stortinget er en nasjonalforsamling, ikke en lekeplass. Av respekt for bygningen er det fint om vi kan legge akkurat den aktiviteten til fritiden, sa Lunde til VG i sommer, etter at hennes komitekollegaTorstein Tvedt Solberg (Ap) sto frem som aktiv Pokémon-spiller.

Ingen selvkritikk



Tirsdag ble hennes egen statsminister tatt på fersken mens hun satt dypt konsentrert om spillet under den høytidelige trontaledebatten.

Overfor Klassekampen, som fanget statsministerens uparlamentariske aktivitet på kamera, tar Solberg ingen selvkritikk.

«Jeg tenker at Trine vil like at jeg åpnet spillet mens hun var på talerstolen. Alle som kjenner Pokémon vil se at det ikke er GPS-dekning og at det dermed ikke er mulig å spille», skriver statsministeren i en tekstmelding til avisen, via sin statssekretær Sigbjørn Aanes.

Mens statsministeren satt bøyd over telefonen sto Venstre-leder Trine Skei Grande på talerstolen. Venstre-lederen skapte tidligere i høst overskrifter da hun selv ble avslørt mens hun spilte det populære nettspillet under den åpne høringen om Forsvarets langtidsplan i Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

– Noen av oss har hoder som lytter bedre når en kan gjøre noe hjernedødt ved siden av. Vi er ikke alle like. Det har kommet fram mer oppsiktsvekkende ting i høringen om norsk forsvarsevne enn dette, sa Grande til sitt forsvar.

Blant dem som har kommentert «avsløringen» i sosiale medier er Ap-representant Anette Trettebergstuen.

– Det er til og med flere Pokémons i Stortingssalen under trontaledebatten enn antall nye arbeidsplasser denne regjeringen har klart skape i dette landet på tre år, skriver hun under bildet av Solberg.