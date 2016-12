Her er Solbergs nye statsråder

Rett før julen ringes inn presenterte statsminister Erna Solberg sine tre nye statsråder foran Slottet. Venstre-lederen er skeptisk, og frykter for det borgerlige samarbeidet.

Mens Anders Anundsen (Frp), Tord Lien (Frp) og EU- og EØS-minister Elisabeth Aspaker (H) har fått avskjed i nåde, har Solberg nå fått tre nye statsråder: Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp), olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) og EU- og EØS-minister Frank Bakke-Jensen (H).

Venstres leder Trine Skei Grande mener at statsminister Erna Solbergs drøm om en firepartiregjering er i ferd med å svinne hen etter dagens endringer, skriver NTB.



– Det er soleklart at denne regjeringen har tatt et skritt til høyre, bort fra Venstre, sier Skei Grande til VG.

Hun er svært kritisk til at statsministeren nå har satt det hun omtaler som to klimafornektere inn i samme departement. I Justisdepartementet sitter også innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Jeg tenker først og fremst på Per Willy Amundsen, som både har hatt en spesiell retorikk i innvandringspolitikken, og som er åpen klimafornekter. Vi fikk til et veldig godt klima- og miljøbudsjett i høst, og da forventer jeg at regjeringen gjennomfører det, ikke bare godt, men med entusiasme, sier Skei Grande til VG.

IKKE FORNØYD: Trine Skei Grande mener Solberg beveger seg vekk fra en firepartiløsning med sine endringer i regjeringen. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

– Han skal få en sjanse



Hun har et håp om at samarbeidsavtalen som regjeringen forplikter seg til, kan bidra til begrense den nyutnevnte statsrådens klimaskepsis.

– Vi avventer og ser. Han skal få en sjanse til å gjøre sine uttalelser på klima og miljø bedre, men han har også noen uttalelser på innvandring og integrering som ikke går i riktig retning, for å si det pent, sier hun.

– Er det mindre sjanse for et samarbeid til høsten nå enn det var forrige uke?

– Vi får se på om de endrer retorikken sin, men dette innvirker jo på Venstre sin debatt om et samarbeid. Det kan dette få følger for, sier Skei Grande.

KrF-leder Knut Arild Hareide er klar på at han vil gi de nye statsrådene en sjanse uavhengig av hva de har sagt tidligere. Likevel oppfatter også han utnevnelsene som et steg til høyre for regjeringen.

– Objektivt sett opplever jeg dette som et steg til høyre hvis du ser på de statsrådene som går ut, i forhold til de som kommer inn. Men jeg er opptatt av at vi skal dømme statsrådene ut fra den jobben de nå kommer til å gjøre, og ikke hva de har sagt tidligere, sier Hareide til VG.

ÅPEN: KrF-leder Knut Arild Hareide vil gi de nye statsrådene en sjanse. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Han forstår Trine Skei Grandes meninger om Per Willy Amundsens uttalelser om både klima og integrering.

– Jeg har lagt merke til at det er en betydelig forskjell fra det Amundsen har sagt tidligere og det KrF står for. Men det er ikke min hovedoppgave å peke på det han har sagt før – nå må han vurderes ut fra jobben han gjør, mener Hareide.

Samtidig opplever Hareide utnevnelsen som en bekreftelse på at muligheten for en firepartiregjering er forbi.

– Vi har allerede vedtatt at vi ikke ønsker en regjering der både Krf og Frp er med. Sånn sett er denne utnevnelsen en bekreftelse av det. Firepartiregjeringens tid er forbi, sier Hareide til VG.

Solberg ikke bekymret

– Det er jeg uenig i. Regjeringsplattformen ligger til grunn for alt regjeringens arbeid, og det vil den også gjøre fremover. Selv om vi skifter personer, endrer vi ikke grunnlaget for regjeringen, sier Solberg til VG.

Hun forventer hardt arbeid fra sine nye statsråder, og har tro på at de vil kunne vise seg på de åtte månedene som står igjen til valget.

Per-Willy Amundsen har markert seg som skeptiker i både klima- og innvandringsdebatten, og har siden 2013 vært statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Solberg roste ham for innsatsen her, og sa han hadde god kjennskap til regjeringens arbeid og solid erfaring fra Stortinget.

Han erkjenner at han er kontroversiell allerede før han har startet i jobben.

– Jeg har vært opposisjonspolitiker i mange år og hatt mange skarpe uttalelser. Det vet alle som har fulgt meg. Mange har skarpe meninger om meg, og det aksepterer jeg, sier han til NTB.

To tidligere ordførere



Søviknes har siden 2013 vært fast medlem i Frps sentralstyre. Da gjorde han for første gang comeback i rikspolitikken siden han ble tvunget til å trekke seg fra alle rikspolitiske verv i 2001 etter at det ble kjent at han hadde hatt seksuell omgang med en 16-årig jente på et landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom.

– Det som skjedde i 2000 og 2001 skulle aldri ha skjedd. Det var mitt ansvar og jeg har angret på det alle dager etterpå, sier Søviknes til VG.



Denne saken mener Solberg man nå må kunne legge bak seg.

– Det er et spørsmål om hvor lang tid det skal gå, sier hun, og henviser til at Søviknes har blitt gjenvalgt svært mange ganger.

47-åringen er inne i sin femte periode som ordfører i Os kommune.

Bakke-Jensen har sittet på Stortinget siden 2009, for tiden som Høyres fiskeripolitiske talsmann i Næringskomiteen. Han var ordfører i Båtsfjord fra 2007 til 2009. Det er første gang på 35 år at Høyre har en statsråd far Finnmark, ifølge Solberg.

– Vi må løfte EU- og internasjonalt samarbeid i arbeidet med næringsutvikling i nord, sa hun.

Hun takket sine avgåtte statsråder for innsatsen, og understreket at hun har satt stor pris på dem. Med de nye statsrådene mener hun regjeringen flytter et viktig tyngdepunkt til nordområdene - hvor både Bakke-Jensen og Amundsen er fra.