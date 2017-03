Hemmelig rapport lekket: Store svakheter i sikkerheten

Riksrevisjonens kritiske rapport har vært holdt hemmelig av regjeringen. Dokumentene bekrefter at sikkerheten og beredskapen mot terror, spionasje, sabotasje og væpnet angrep er for dårlig.

Rapporten som regjeringen har kjempet for å hemmeligholde, viser ifølge Dagens Næringsliv (krever innlogging) at hverken politiet eller Forsvaret er i stand til å beskytte vitale mål i Norge mot terror.

Rapporten ble unndratt offentlighet av Forsvardepartementet og regjeringen har siden nektet å offentliggjøre den flere ganger.

Det resulterte i at høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag og tirsdag denne uken, gikk for lukkede dører.

Nå har rapporten i sin helhet blitt lekket til Dagens Næringsliv.

BAKGRUNN: Erna Solberg vil ikke frigi kritisk rapport om samfunnssikkerhet

«Fare for rikets sikkerhet»

Dokumentene som er utarbeidet av Riksrevisjonen, var ment for offentliggjøring, men ble likevel stemplet som konfidensielt av departementet.

Dokumentene bekrefter at Forsvaret og politiet har manglende evner til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser.

I lekkasjen til Dagens Næringsliv kommer det også frem at departementsråd i Forsvarsdepartementet, Erik Lund-Isaksen, begrunner i et brev til Riksrevisjonen 6. januar i år hvorfor rapporten ikke kan offentliggjøres.

Han innrømmer at svakhetene i forsvar og politi er så store at de, hvis de ble kjent, vil utgjøre en fare for rikets sikkerhet, og nevner spesielt tre punkter:

«Svakheter i Forsvarets arbeid med å sikre og beskytte nøkkelobjekter som kan få betydning for forsvarsevnen og det militære forsvar i væpnet konflikt.

Svakheter og mangler i samarbeidet mellom politiet og Forsvaret som gir risiko for at sivile objekter i kritiske situasjoner ikke kan opprettholde sin virksomhet og funksjonalitet

Mangler innen Forsvarets etablering av permanent grunnsikring for egne skjermingsverdige objekter, slik det er krav om i sikkerhetsloven og objektsikkerhetsforskriften og tidsaspektet knyttet til etableringen.»

Les mer her: Politiet og Forsvaret samarbeider for dårlig

Vil ikke kommentere

Rapporten gir innblikk i hvordan regjeringen har sviktet i oppfølgingen av 22. juli- rapporten.

Forsvarsdepartementet har ikke ønsket å kommentere innholdet.

– Flere enkeltopplysninger som i seg selv ikke er graderte, kan til sammen tilsi behov for å gradere større deler av en tekst eller hele teksten. Forsvarsministeren besvarte spørsmålet om gradering inngående under høringen, opplyser Forsvarsdepartementet til avisen.

– Sterkt beklagelig

I Kontroll- og konstitusjonskomiteens høring ble flere sentrale spørsmål ikke belyst i den åpne høringen, og flere komitémedlemmer har ytret ønske om å få gjennomført en lukket høring.

– Det er sterkt beklagelig at offentligheten ikke får et bredere innsyn i forhold som har stor betydning for befolkningens sikkerhet, og som Riksrevisjonen mener er kritisk for liv og helse, sa Martin Kolberg (Ap), leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, til VG før høringen.

Komitémedlemmene Per Olaf Lundteigen (Sp) og Abid Raja (V) er ifølge DN klare på at det må bli en ny høring.

Beredskapstroppens sjef: Advarer mot delt ansvar for terrorbekjempelse

– Dette er en meget alvorlig sak, og hemmeligholdet i saken gjør at det norske folk ikke har hatt mulighet til å få med seg det store alvoret i den. Vi snakker blant annet om at viktige olje- og gassanlegg og ikke minst vannkraftressurser, som er selve ryggraden i norsk økonomi, kan lammes ved terror, sabotasje eller angrep. Forsvarets forskningsinstitutt skrev i sin analyse tidligere at vi ikke har noen beredskap for dette og at et angrep på disse objektene vil være gjennomført før ordensmakten har rukket å mobilisere tilstrekkelig med ressurser, sier Raja til DN.

Hverken Martin Kolberg, Per Olaf Lundteigen eller Abid Raja ønsker å kommentere innholdet i dokumentene DN sitter på konkret, opplyser avisen.

Knusende

I et ugradert sammendrag, som tidligere var kjent, kom det frem at Riksrevisjonens konklusjon var knusende for forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og eks-justisminister Anders Anundsen (Frp):

** Politiet og Forsvaret samarbeider ikke godt nok om å sørge for at offentlige eiendommer sikres.

** Det er risiko for at politiet og Forsvaret, sammen eller hver for seg, ikke vil være i stand til å gi viktige objekter god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon.

** Det mangelfulle samarbeidet omtales som «svært alvorlig». Det er det sterkeste uttrykket fra Riksrevisjonen, og kan bety risiko for liv eller helse.