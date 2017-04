Ernas kinesiske fotball-flørt

SHANGHAI (VG) Statsminister Erna Solberg møtte et kinesisk fotballag i dag og inviterte dem på tidenes tur: Til Norway Cup.

– Jeg har aldri vært en god fotballspiller, innrømmet Erna Solberg da hun møtte jentelaget til kinesiske Meilong Middel School i Shanghai lørdag.

De skal til Norway Cup i sommer, invitert av statsministeren personlig.

– Sportssamarbeid er viktig og Norge har historisk veldig gode resultater innen kvinnefotball. Vi er veldig glad for å dele våre kunnskaper, selv om kineserne nok er mest interessert i å få lærdom dom gjør at de kan ta gull i eget OL i 2022.

Solberg leder FNs arbeid med å utvikle de 17 bærekraftsmålene som er satt, blant annet for å utrydde sult og fattigdom innen 2030.

Statsministeren får i år bærekrafts-drahjelp i Norge, ved at Norway Cup har bestemt seg for at kampen for målene skal bli en hovedramme rundt årets turnering i juli og august.

Les mer: Her er det 17 målene

Statsministeren legger ikke skjul på at hun gleder seg:

– Vi er veldig glade for at Norway Cup vil bidra til å spre budskapet om bærekraftsmålene. Det er viktig for oss.

80 000 tilskuere



Fotballguden Lionel Messi er ambassadør for bærekraftsmålene og en del av gruppen til Erna Solberg.

– Norway Cup skal i år bli en arena hvor vi skal støtte opp under og spre bærekraftsmålene, sier generalsekretær Tony Isaksen i Norway Cup.

– Hva betyr det konkret?

– Vi legger til rette og lager arrangementer og opplegg både før under og etter turneringen. Vi ønsker å involvere de rundt 30 000 spillerne som skal delta i Norway Cup i år og deres familie og venner, både gjennom at lagene må velge seg et bærekraftsmål i forbindelse med påmeldingen og i tillegg til mange spennende aktiviteter under Norway Cup i år. Det er et budskap som vil treffe de rundt 80 000 som besøker Ekebergsletta hver dag og alle de som er venner av Norway Cup og fotballfamilien verden over.

Han sier det skal være verdens største - og viktigste fotballturnering.

– Det er viktig for Norway Cup å bygge videre på de gode verdiene vi har hatt opp igjennom årene, vi skal levendegjøre bærekraftmålene og fortelle om dem ute i verden. Og så skal vi jobbe mot vår nye visjon og bli «verdens største og viktigste arena for idrettsglede og vennskap», sier mannen som har tatt over jobben etter Frode Kyvåg.

Politikk?



Isaksen sier at alle kamper skal spilles med fotballer med bærekraftmålene på.

– Og vi skal ha et eget «bærekraftområde» med gøyale aktiviteter som synliggjør bærekraftmålene, i samarbeid med bedrifter og organisasjoner. Og vi skal arrangere et panel med profilerte gjester som skal snakke om idrettens rolle med tanke på å nå bærekraftmålene.

– Dere er ikke redd for å politisere Norway Cup?

– Nei, fotball er et interkulturelt språk og Norway Cup er en verdiplattform uavhengig av religion, etnisitet, livssyn, kjønn og legning. Ekebergsletta er arenaen for alle barn og unge og det er flott at det kan være en viktig arena for idrettsglede og vennskap. Målene er universelle og lette å forholde seg til.

Isaksen sier at et viktig bidrag for dem nettopp er å bidra til at lag fra land som Kina og utviklingsland i Asia og Afrika får anledning til å ta turen til Norway Cup.

– Vi har et samarbeid med Norad, som gjør at lag fra utviklingsland får økonomisk hjelp til opphold og deltakelse. Reisen må de betale selv, sier hun.