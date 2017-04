Erna Solberg om Aps Lofoten-vedtak: Trist

Statsminister Erna Solberg (H) sier det er trist at Ap vil verne områdene utenfor Lofoten. Hun kaller også Aps bygdeflørt for stemmefiske.

På Aps landsmøte ble det i helgen fattet en rekke vedtak som vil prege den politiske dagsordenen og valgkampen.

Da VG traff statsminister Erna Solberg (H) før partiets landsstyremøte søndag ettermiddag, ga hun sine første kommentarer til Ap-vedtakene.

– Jeg synes det er trist at Arbeiderpartiet ikke vil konsekvensutrede områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og bare avgrenser det til Nordland 6-feltet. Det er leit for landsdelen og innbyggerne fordi det sårt trengs økonomisk aktivitet der, sier hun.

Asylkritikk

Solberg er også oppgitt over Ap-vedtaket om enslige mindreårige asylsøkere.

I vedtaket heter det at det innenfor dagens lovgiving er «behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen».

Ap mener det i behandlingen av søknader om opphold fra denne gruppen, skal inngå «en vurdering av sårbarhetskriterier» som skal legges til grunn i forvaltningens behandling.

Vedtaket er i tråd med Ap-leder Jonas Gahr Støres klare oppfordring fredag, om ikke å endre regelverket i asyl- og innvandringspolitikken.

– Problemet er at det er veldig uklart hva Ap faktisk mener. Vi må bare tolke, og det er en utfordring.

– Dere mener det kan bidra til økt flyktningstrøm til Norge?

– Ja, det gis et signal om at de ønsker en mer liberal behandling, men vi vet ikke hva. Vi har blant annet sårbarhetskriterier allerede. Det er en utfordring fordi det kan gi flyktninger falske forhåpninger om at de nå kan komme til Norge. Du risikerer at en ung afghaner forlater Afghanistan og reise til Norge, i stedet for å bli igjen og å være med på oppbygningen av sitt eget land. Vi risikerer at en del legger ut på tur unødig, sier Solberg.

Stemmefiske-kritikk

Statsministeren sier det mest interessante med Ap-landsmøtet er mangelen på nytenkning når det gjelder sysselsettingen.

– Det eneste nye; forslaget om å kutte fra fire til to år for unge som mottar arbeidsavklaringspenger, ble nedstemt. Det kan være klokt, men det endte altså med at det ikke kom noen vedtak for å bedre sysselsettingssituasjonen.

Solberg er heller ikke imponert over vedtaket Ap-landsmøtet fattet, som kan gi billigere bensin på bygda: Ap vil «utrede bruk av fleksibel veibruksavgift som varierer med geografisk plassering og utslippsintensitet i drivstoffet».

– Enten så mener du det og fatter et vedtak, men når de ender opp med at de bare skal utrede det, er dette bare stemmefiske som aldri vil bli gjennomført. Jeg skal like å se når de skal sette grenser for hvilke bensinstasjoner og kommuner som skal defineres som bygd og hvem som ikke skal få billigere bensin, sier Solberg.

Hun legger til at det er mange unge mennesker i byene i dag som opplever høye kostnader for å skaffe bolig.

– Det er liten tvil om at mange sliter med høye kostnader i byene.

