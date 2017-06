Erna Solberg ba Facebook om kjolehjelp - det ga resultater

Erna Solberg måtte ta Facebook til hjelp da hun skulle sende en kjole til Ulstein.

«FB-hjelp! Jeg skal gi denne kjolen til kjolerullingen for Ulstein nye kyrkje på lørdag, men trenger hjelp til å få den dit. Noen som skal fra Oslo til Ulsteinvik og kan ta med kjolen til sogneprest Margit Lovise Holte?»

Det skrev statsminister Erna Solberg på sin Facebook-side tidligere i dag.

Det problemet ble løst:

På TUR: Erna Solberg fotografert i mai. Foto: Krister sørbø , VG

– Heldigvis er det mange gode hjelpere der ute og det har raskt løst seg. Kjolen blir hentet i ettermiddag og vil allerede i kveld være på plass i Ulsteinvik, skriver statssekretær Sigbjørn Aanes ved Statsministerens kontor i en SMS til VG.

Han skriver at Solberg har vært på reise i mange dager og kom hjem sent i går kveld. Da fant hun fram kjolen, men innså at det var knapt med tid til å få den avgårde.

– Da er Facebook bra å ty til. Statsministeren kjenner Ulsteinvik god. Det er et driftig lokalmiljø og hun synes det var gøy å kunne bidra til den lokale dugnaden for den flotte kirken, skriver Aanes.

Lørdag 10.juni går kjolerullingen i Ulsteinvik av stabelen.