Erna Solberg åpner for nasjonalt nikab-forbud

NEW YORK (VG) Statsminister Erna Solberg sier at hun ikke har problemer med å innføre et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg i skolen, dersom det er et bredt ønske.

– Jeg har verdens laveste skuldre i denne saken. Alle er imot ansiktsdekkende plagg i skolen. Diskusjonen i Høyre har vært om vi skulle ha et nasjonalt forbud når det er åpnet for lokale forbud, og det har vært Høyres standpunkt til nå. Oslo har hatt et slikt forbud i en årrekke, sier statsminsiteren.

Da VG møtte statsministeren i FN-hovedkvarteret i natt norsk tid, hadde hun registrert at partifellen Ingjerd Schou, Høyres innvandringspolitiske talskvinne, er åpen for et lovforbud.

Og det er helt OK for Høyre-lederen og statsministeren:

– Det kan godt hende at vi skal ha et nasjonalt forbud, hvis det nå oppleves et behov for det. Og jeg har sett at vår innvandringspolitiske talskvinne har sagt at vi bør mene det samme, sier Solberg.

– Det er ikke spørsmål om å være for eller imot nikab, men om det skal innføres lokalt, eller skal det være et nasjonalt forbud. Om et nasjonalt forbud nå er ønskelig, har jeg ikke store problemer med der, sier statsministeren.

Men i et brev til Jan Bøhler (Ap) i forrige uke, skrev innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) seg negativ på regjeringens vegne mot et slikt forbud.

Solberg sier nå at dette er regjeringens standpunkt fra regjeringserklæringen i 2013, og at det ikke har vært noen ny diskusjon i regjeringen før Listhaug sendte brevet.