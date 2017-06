Erna og Sivs formuesskatte-kutt går til pensjonister

Erna Solberg og Siv Jensens milliardkutt i formuesskatten skulle gi økte investeringer og flere arbeidsplasser. Men mer enn hver tredje krone brukt på formueskattekutt går til norske pensjonister.

– Jensen og Solberg er så besatt av formuesskatt at de heller stuer to milliarder kroner vekk på kontoene til de mest formuende pensjonistene enn å bruke pengene på noe nyttig. Norske bedrifter ser lite til disse pengene, sier Snorre Valen, SVs nestleder og finanspolitiske talsmann til VG.

Etter fire år med de blåblå har statsministeren og finansministeren kuttet formuesskatten med 5,3 milliarder kroner, viser tall fra Finansdepartementet.

I valgkampen 2013 var den største kampsaken for Solberg og Jensen at formuesskatten måtte kuttes fordi den hindrer verdiskapning og truer arbeidsplasser.

Formueskattekutt skulle sikre «dynamiske skatteeffekter». Det vil si investeringer i næringslivet, flere arbeidsplasser og ferske skattekroner tilbake til statskassen.

Men etter fire år med blåblå regjering har ikke milliardkuttet i formuesskatten bare kommet investeringsivrige bedriftseiere til gode.

Mer enn hver tredje krone gitt i formuesskatteletter, har gått til norske pensjonister.

To milliarder til pensjonister



Ifølge revidert nasjonalbudsjett for 2017 har norske pensjonister har fått 2,5 milliarder kroner i skatteletter med dagens regjering. 80 prosent av dette, det vil si to milliarder kroner, skyldes lettelsene i formuesskatten.

Det betyr at nær 40 prosent (37,7%) av formueskattelettet gikk rett til pensjonistene.

– Om Siv Jensen samlet to milliarder kroner i en bunke og satte fyr på det, ville det gitt større impuls i norsk økonomi. Det er sensasjonelt dårlig bruk av penger hvis målet er å stimulere norsk økonomi. Høyre gikk i sin tid til valg på slagordet «mer igjen for pengene». Nå søler de bort milliarder som kunne vært brukt på nye arbeidsplasser, mer velferd, eller å bekjempe fattigdom, sier Valen.

– Men gjør det noe at pensjonistene med formue også nyter godt av skattelettene?

– Det er ikke pensjonistenes skyld, dette handler om at Siv og Ernas begrunnelse for kutt i formuesskatten. Regjeringen må gjerne bruke to milliarder kroner på pensjonistene, men da må de ikke late som om det er budsjettstimuli som skal gi økte investeringer. En pensjonist som er formuende og bor i eget hus, som får 1000 kroner i skattelettelse, løper ikke akkurat for å investere i en ny bedrift, sier Valen.

SIVS PENGEBÅL: SVs Snorre Valen, her da revidert statsbudsjett ble lagt frem i mai. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

Større effekt med andre skattekutt



Guttorm Schjelderup, skatteprofessor ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen, mener regjeringen må ha visst at kutt i formuesskatten ville ha fordeling som gir store letter til pensjonistene.

– SSB har statistikk over formuesfordelingene. Dette er et tall regjeringen må ha visst om, sier han til VG.

Skatteprofessoren sier formuesskatten er langt fra den mest målrettede skatteletten om målet er økte investeringer:

– Disse lettelsene, som tallene nå viser, går i hovedsak til pensjonistene og de aller rikeste av dem. Hvis man ville ha en dynamisk effekt av skattekuttene, ville det vært mest effektivt å senke bedriftsskattesatsen. Det er godt dokumentert fra empirisk forskning, sier Schjelderup.

Schjelderup vil også avlive myten om at formuesskatten er en særskatt på norsk eierskap.

– Slik skattereglene er utformet, er det for norske skattytere mest lønnsomt å investere i eiendom og aksjer hvis man skal spare formuesskatt. Det er fordi ligningsverdiene er lavere på slike investeringer enn å ha pengene i banken. Slik sett gir formuesskatten norske investorer et sterkt incentiv til å kjøpe aksjer og eiendom fremfor å spare i bank. At utlendinger ikke betaler formuesskatt er irrelevant. Skulle man sammenlignet utlendinger med nordmenn måtte man se den totale skattebyrden for utlendinger opp mot den totale skattebyrden for norske skattytere, sier Schjelderup.

– Skulle bare mangle



I en e-post til VG svarer finansminister Siv Jensen at tallene viser at Frp i regjering klarer å ha to tanker på samme tid:

– Vi senker både skattene på norske arbeidsplasser og for pensjonistene. Jeg mener det bare skulle mangle at pensjonister som har jobbet gjennom et langt liv skal få beholde litt mer egne penger, skriver finansministeren.

Jensen benytter også muligheten til å slå tilbake mot Snorre Valen og SVs skattepolitikk:



– SV går til valg på å øke skattene for folk flest, både hjemme og på jobb. Dette kommer mange til å merke. Det er bare å se til Bodø og Oslo hvor mange denne våren har fått enorme skatteregninger i posten som følge av venstresidens skatteiver. SV burde forklare hvorfor vanlig folk skal bli straffet med harde skatter på hjemmet sitt. Hvor rettferdig er det at folk som sitter igjen med en beskjeden pensjon og kanskje har betalt ned boliglånet, risikerer å måtte selge huset sitt for å leve godt på sine eldre dager? skriver Jensen i en e-post.