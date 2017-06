Statsminister Erna Solberg (H) ble kåret til landets mektigste kvinne - igjen. Til en sal stappfull av mektige kvinner spøkte hun om at det er viktig å ikke vaske og rydde for mye.

Det er finanstidsskriftet Kapital som foretar sin årlige kåring over landets 100 mektigste kvinner. Redaktør Vibeke Holth påpeker at politikere dominerere toppen av listen. Erna Solberg har også toppet listen tidligere.

Solberg at det ville vært noe galt dersom statsministeren i et land ikke tronet på toppen av en maktliste. I en smått spøkefull tone advarte hun om at statsministeren om et år kunne komme til å hete Jonas Gahr Støre og finansministeren Trygve Slagsvold Vedum.

Til en sal stappfull av mektige kvinner oppfordret hun dem til å være forbilder:

– Det er mange mennesker som blir formet av de kvinnene man ser rundt seg og ser om de er kvinner man kan strekke seg etter. Derfor gjelder det å ikke vaske og rydde for mye, sier hun.

Én ting er påfallende idet listen presenteres: Fraværet av mektige kvinner fra næringslivet. Ingen av de virkelig store selskapene på børsen ledes av kvinner, påpekte Kapital-redaktør Holth.

Må utfordre fordommer

Kvinner i næringslivet er altså underrepresentert på listen, noe som selvsagt har å gjøre med at alle de største norske selskapene, som for eksempel Statoil, Telenor, Yara, DNB og Hydro, har mannlige toppsjefer.

Først på 17. plass dukker den første rene næringslivskvinnen opp, Telenors Norden-sjef, Berit Svendsen.

– De siste 20 årene har det blitt en mye bedre rekrutteringsbase. Men det å bryte igjennom på toppen har vært en utfordring over lang tid, sier Solberg til NTB.

Hun tror man altfor ofte har bilde av en kvalifisert mann i hodet når man skal rekruttere til toppstillinger.

– Jeg mener at norsk næringsliv og bedrifter bør være flinkere til å gjøre det en del av det internasjonale bedrifter gjør. Alltid jobbe med at de har interne kandidater av begge kjønn, sier statsministeren.

Hun mener det ikke er noe politikerne kan gjøre for å legge bedre til rette for å få flere kvinner inn i slike toppstillinger. I stedet oppfordrer hun dem som rekrutterer til å tenke gjennom fordommer og kjønnsstereotypier.

Mektige byrårater

Solberg troner altså øverst på listen over mektige kvinner, som hun gjorde de to foregående årene, og deretter kommer finansminister Siv Jensen (Frp), næringsminister Monica Mæland (H) og arbeidsminister Anniken Hauglie (H). Først på femteplass finner vi Kristin Skogen Lund, som er administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Hun er den eneste ikke-politikeren i toppsjiktet på listen.

Hele 27 prosent av plassene på Kapitals liste innehas av politikere. Den andre dominerende gruppen er byråkrater og ledere fra offentlig sektor, som departementsråder, ekspedisjonssjefer, avdelingsledere og ledere for forskjellige tilsyn og etater.

Som kriterier for utarbeidelsen av listen har Kapital satt opp blant annet formell og uformell makt. nettverksmakt og faglig dyktighet.

Listen ble lagt fram av redaktør Trygve Hegnar i tidsskriftets redaksjonslokaler onsdag ettermiddag, og statsminister Solberg var en av de frammøtte av rundt 200 av landets mektigste kvinner.

