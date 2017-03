Erna inviterte Høyres rike onkler på privat julefest

Da Erna Solberg (H) arrangerte privat juleselskap i statsministerboligen, inviterte hun venner og familie – og fire av dem som har betalt mest penger inn til Høyres partiorganisasjon.

En uke før julaften åpnet statsminister Erna Solberg (56) og ektemannen Sindre Finnes (52) til privat julefest i Statsministerboligen i Parkveien bak Slottet for over 100 spesielt inviterte gjester.

Blant de inviterte: Fire av Høyres alle mest trofaste og største donorer.

VG gransket i høst: De ga penger til Høyre – fikk trolig skattegave på 230 millioner tilbake

Solberg har etter det VG får opplyst arrangerte to førjulsselskap: 19. desember i 2015 og 17. desember 2016. VG har fått se gjestelisten til selskapet som ble holdt kun få dager før jul i fjor.

Listen består av statsministerekteparets familie, venner og kolleger. Blant de inviterte er Erna Solbergs nære venninne Marianne Røiseland og Sindre Finnes' bror, Torgrim Finnes. Men også profilerte Høyre-venner som tidligere fotballproff Jan Åge Fjørtoft og advokat John Christian Elden med kona Sol, deltok på juleselskapet, sammen med utvalgte statsråder, statssekretærer og rådgivere fra Solbergs regjering, stortingsrepresentanter og et knippe lokalpolitikere.

Og helt nederst på gjestelisten: Forretningsmann Christen Sveaas (60), Orkla-eier Stein Erik Hagen (60), reder-arving Leif Ovesen Høegh (53) og Mills-eier Knut Gregersøn Heje (66).

Til sammen har disse fire mennene og selskaper de er tilknyttet, gitt pengegaver til Høyre på minst 20 millioner kroner i løpet av de siste fem årene, viser en gjennomgang VG har gjort på grunnlag av økonomiske bidrag gitt til partiet, slik de fremgår av Høyres egne nettsider.

Se tallene nederst i denne saken!



Ap-Støres skatteplan: 210.000 pensjonister kan få skattesmell

STEINRIK: Stein Erik Hagen, som har deltatt på Solbergs julefest både i 2015 og 2016, her fotografert under NHOs årskonferanse i januar i år. Foto: Frode Hansen , VG

Inne i Statsministerboligen ønsket Solberg gjestene velkommen til et julepyntet statsministerhjem, hvor hun selv sto over grytene og serverte gløgg.

– Jeg og Sindre har de to siste årene hatt et uformelt gløggselskap i boligen hvor det har vært over 100 mennesker innom. Jeg serverer gløgg, drikke og pepperkaker fra Ikea. Regningen for dette har jeg og Sindre tatt privat, sier Erna Solberg til VG.

– Hvorfor er disse fire, som har gitt store pengegaver til Høyre, invitert?

– Dette er venner av Høyre, og på gløggselskapet deltar venner, partifeller fra ulike deler av partier og venner av Høyre. Her er private venner, men de fleste til stede er folk som gjør en innsats for partiet som tillitsvalgte, ansatte eller på andre måter har vært tilknyttet partiet, sier Solberg.

De fire donorene, utmerker seg spesielt blant de 236 bedriftene og enkeltpersonene som har gitt penger til Høyre siden 2011, viser en gjennomgang VG har gjort:

• Stein Erik Hagen er Høyres mest trofaste donor. Med unntak av i år, hvor han enda ikke har varslet om han kommer til å donere penger eller ikke, er Orkla-eieren den eneste som har gitt penger hvert år i siden 2011. Hagen har gitt til sammen over ni millioner kroner, noe som gjør han til Høyres største enkelt-donor.

Slik er Ernas skattekutt: 160 ganger mer til Norges aller rikeste

• Leif Ovesen Høegh ga i 2013 150 000 kroner til Høyres partiorganisasjon. Men det er ikke alt. Selskaper i Høegh-sfæren hvor reder-arvingen sitter i styret eller er i familie med donoren, har til sammen gitt Høyre drøyt 2,4 millioner kroner siden 2011.

• Christen Sveaas er enkeltpersonen, som etter Hagen, har donert nest mest til Høyre siden 2011. Forretningsmannen har gitt til sammen 4.3 millioner kroner over tre år.

• Knut Gregersøn Heje er eier i Agra AS og AS Agra Industrier, som blant annet står bak merkene Mills og Delikat. Til sammen har de to selskapene gitt Høyre 1.9 millioner kroner, ifølge Høyres nettsider.

Sveaas beskriver juleselskapet hos statsministeren som hyggelig.

– Det er selvfølgelig hyggelig og interessant å treffe sentrale politikere, dessuten er jo gløggen riktig så god, sier Sveaas til VG.

Sveaas sier han ikke har noen forventninger om hva han skal få igjen for de pengene han setter inn på Høyres bankkonto.

– Nei, absolutt ikke, det er ikke slik at man kan kjøpe seg noe her, sier Sveaas.

– Hyggelig med gløgg



Stein Erik Hagen sier han ikke opplever juleselskapet som noen takk for innbetalte penger. Tvert i imot forklarer Hagen sine pengedonasjoner slik:

– Fordi jeg mener Høyre har det programmet som jeg mener er best for Norge. Vi har aldri stillet krav om motytelse for våre bidrag, sier Hagen.

– Hva synes du om å bli invitert til dette selskapet?



– Det er alltid hyggelig med gløgg og pepperkaker med gode venner før jul, sier Hagen til VG.

Hverken Heje eller Høegh har besvart VGs henvendelser.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson sier invitasjonene til private selskaper hos statsministeren gir grunn til å stille spørsmål.

– Som VG har skrevet om tidligere har Høyres sponsorer fått godt betalt for pengegavene til partiet. At det nå viser seg at de samme sponsorene har tilgang til statsministerens private selskaper i statsministerboligen gjør nok at mange setter spørsmålstegn ved troverdigheten i partiledelsens påstander om at det «ikke er slik i Høyre at noen medlemmer har større innflytelse enn andre, sier Marianne Marthinsen, og legger til:

MMMMM-MANGEMILLIONÆR: Knut G. Heje, styreleder og eier av Mills AS. Foto: Siv Seglem , VG

– Man kan få inntrykk av at Høyre og Erna Solberg helst ikke vil snakke om skattekuttene Høyre og Frp-regjeringen bruker milliarder av kroner på. Når vi nå vet at pengene i så stor grad kommer Høyres egne sponsorer og folk hun inviterer hjem i privat selskap til gode, kan man forstå at det er ubehagelig å snakke om, sier hun.

Etter fire år med Frp i regjering: Har økt avgiftene med nær 4 milliarder

Ikke styreplass



Solberg avfeier kritikken blankt:

– Høyres landsmøte og sentralstyre er de to viktigste organene for Høyres politikk. I motsetning til Arbeiderpartiet, hvor LO automatisk får plass i styrende organer, så får ikke Høyres givere automatisk plass hos Høyre. Jeg har de siste årene møtt flere hundre enkeltmennesker og organisasjoner. Det gjør jeg uavhengig av politisk ståsted eller om de støtter Høyre på noen måte, sier Solberg.