Budsjettfloken: Frp skal være på glid for å endre bilpakken

For første gang under forhandlingene med Venstre og KrF skal Frp være på gli når det gjelder å endre sitt bilpakke-ultimatum.

Fakta: Høyre/Frps bil-ultimatum ** Regjeringen la i oktober fram sitt forslag til et grønt skatteskifte i statsbudsjettet for 2017. ** Forslaget innebærer at bensinavgiften økes med 15 øre, dieselavgiften med 35 øre og mineraloljeavgiften med 20 øre per liter. ** Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes med seks øre og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere. ** Det kommer en tilskuddsordning for reduserte bompengetakster utenfor de store byene. Regjeringen vil bruke 500 millioner på dette formålet, noe som vil gi en reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter. ** Totalt gir de to punktene netto skatte- og avgiftsreduksjoner for bilister på i overkant av 900 millioner.

Det får VG bekreftet fra kilder nær forhandlingene tirsdag formiddag. Helt frem til i dag tidlig har regjeringen sagt at pakken ikke er til forhandling, mens Venstre har nektet å godta budsjettet uten at den endres.

Dermed har forhandlingene vært tidvis fastlåst og er nå på overtid. Etter at det ikke ble noe forhandlingsmøte mandag på grunn av nye krav fra KrF, møttes partene igjen på Statsministerens kontor tirsdag morgen.

Justeringer



Det tyder på at Høyre og statsminister Erna Solberg har greid å få Frp med på noen justeringer, som gjør at sjansen for å unngå regjeringskrise i høst blir mindre.

Det opprinnelige ultimatumet fra regjeringen innebærer at bensinavgiften økes med 15 øre, dieselavgiften med 35 øre og mineraloljeavgiften med 20 øre per liter.

Hvor mye Frp skal være villig til å gi etter, er ikke kjent, men trolig betyr bevegelsen endringer av bensinavgiftene.

Et forslag fra Venstre fra lørdag kan være mer aktuelt i dag: De foreslo å kutte avgiftsøkningen på bensin og øke avgiften på diesel.

Kravet var at dieselavgiften bør ende mellom 50 øre og en krone.

Tror på forlik



Det er innenfor Frps politiske ramme, hvor de er enig i at det er de som forurenser mest som skal betale mest.

Det samlede inntrykket som flere kilder peker på, er at muligheten for budsjettforlik har økt tirsdag morgen.

De fremholder også at Venstre og KrF fortsatt opererer sammen i forhandlingene, selv om KrF-leder hareide flere ganger har sagt at bilpakken ikke er det viktigste for hans parti.

Spørsmålet hvor tålegrensen for Frp går og om Venstre får nok til å kunne gå inn i valgkampen med hevet grønt hode.