Ap-Jonas refser Erna: Har mislykkes, sviktet og opptrådt uansvarlig

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre mener statsminister Erna Solberg er uansvarlig i sin bruk av oljepenger - selv om hun nå endrer handlingsregelen.

– Erna Solberg lovet velgerne at hun skulle redusere oljeavhengigheten, skaffe landet flere jobber i privat sektor, redusere byråkratiet og at skattekuttene skulle gi økte inntekter til statskassen, sier Støre og slår fast:

– På alle disse områdene har hun mislykkes. Isteden har hun latt seg styre av Frp, sviktet sitt løfte til velgerne og på den måten opptrådt uansvarlig, sier Støre til VG.

Støre har en liste på åtte punkter han mener dokumenterer påstandene:

• Oljepengebruken: Økt med om lag 100 milliarder.

• Arbeidsledigheten: Høyeste nivå på 20 år.

• Sysselsettingen: Laveste andel i jobb på 20 år.

• Private jobber: I fjor gikk antallet i jobb i det private ned for første gang siden finanskrisen. 2 av 3 nye jobber under denne regjeringen har kommet i det offentlige.

• Skattekuttene: Inntektene til det offentlige kuttet med om lag 25 milliarder.

• Byråkrativeksten: Høyre/Frp fortsetter å øke byråkratiet, og aldri før har flere jobbet i det offentlige.

• Budsjettunderskuddet: Har økt til 7,9 pst. av BNP og har aldri vært større.

• Offentlig konsum: Veksten i offentlig konsum har ligget over veksten i økonomien.

Jonas Gahr Støre (56) er selv blitt bestefar for Albert (15 måneder) og har på ny fått trening med å trille barnevogn. – Vi skylder våre barn og barnebarn at de også får sin andel av oljefondet, sier Støre.

Torsdag holdt sentralbanksjef Øystein Olsen sin årlige tale om tilstanden for norsk økonomi. Olsen har i flere år brukt denne anledningen til å advare mot den store oljepengebruken i Norge.

Lar Frp ha kontrollen



Det er en advarsel som Støre helst vil få ut med ropert:

Handlingsregelen Handlingsregelen fastslår hvor stor andel av inntektene fra oljevirksomheten som fra år til år kan brukes i norsk økonomi. Handlingsregelen ble vedtatt av Stortinget våren 2001. Regelen innebærer at Stortinget ikke skal bruke mer oljepenger på statsbudsjettet enn det som tilsvarer den årlige avkastningen vi ved inngangen av året kan regne med å få fra SPU. I utgangspunktet betyr det at Stortinget ikke skal bruke mer enn fire prosent av fondskapitalen for å skape balanse i statsbudsjettet. Kilde: Store norske leksikon/snl.no.

– Et av Erna Solbergs viktigste løfter før hun ble valgt var at Norge skulle bli mindre oljeavhengig. Nå har vi bak oss fire år hvor år, hvor hun har økt oljepengebruken med 100 milliarder kroner i et rekordhøyt tempo. Utgiftene er økt, skattekuttene er store og de tapper oljefondet for å betale for det. Det er uansvarlig.

– Hvordan da?

– Erna Solberg hadde bare så vidt blitt utnevnt som statsminister før hun staket ut kursen og startet de ekstraordinære uttakene fra oljefondet allerede senhøsten 2013 – før oljeprisfallet. Hun har gitt etter for de prinsippene hun la til grunn for velgerne da hun gikk til valg som statsminister i 2013. Det har hun gjort fordi hun har valgt å sitte i regjering med Frp, som har vært imot handlingsregelen og som har finansministeren. De har ivret for store uttak som på sikt kan tømme oljefondet for penger, sier Arbeiderparti-lederen.

Ny handlingsregel



I torsdagens VG tok Støre og Aps finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen til orde for å endre handlingsregelen fra fire til ned mot tre prosent. Allerede på ettermiddagen samme dag kom altså regjeringens svar:

De foreslår å endre handlingsregelen til tre prosent.

– Høyre og Frp har gjennom sine år i regjering økt pengebruken i et svært høyt tempo. Dagens endring ville ikke hindret dem i den økningen, men framover blir det trangere. Det regjeringen i praksis har varslet både gjennom nasjonalbudsjettet 2017 og dagens nyhet er at framtidige regjeringer ikke kan fortsette den oljepengebruken den selv har stått for i fire år., sier Støre.

STATSMINISTER: Erna Solberg

– Erna Solberg må forstå at oljefondet er ingen Sareptas krukke som man kan forsyne seg av i evig tid. Vi har sett beregninger som anslår at fondet vil være tomt før det er gått 40 år dersom vi fortsetter å øke bruken på samme måte som Høyre/Frp-regjeringen gjør. Det er svært alvorlig, sier Støre.

De to advarer også mot det de frykter vil bli en fortsatt enorm pengebruk fra Høyre-statsministeren dersom hun får fortsette etter høstens valg.

– I Nasjonalbudsjettet 2017 anslår regjeringen det økonomiske handlingsrommet per år i 2018–2020 til 6,5 milliarder kroner. Til VG sier Erna Solberg at Høyre går inn for inntil 25 milliarder kroner i skattekutt i neste periode. Det innebærer at Erna åpner for at hele handlingsrommet skal brukes på skattekutt. Høyre kan i utgangspunktet bare droppe resten av programmet, sier Marianne Marthinsen.

Kan ikke love noe selv



Men selv om Støre & Co. vil endre regelen, kan ikke Ap-lederen gi noe konkret løfte om hvor mye oljepenger han selv vil bruke dersom han blir statsminister etter stortingsvalget i høst.

Ikke engang nivået Ap selv lå på da de satt i regjering kan Støre love at han skal tilbake til.

– Jeg skal ikke tilbake. Jeg skal fremover. Vi skal sørge for at fondet ikke tappes ned over tid.

– Kan du ikke si noe konkret om hva du vil gjøre, annet enn å kritisere regjeringens nivå for å være uansvarlig?

– Nei, men la meg si det slik: Regjeringen faset inn 15 nye milliarder i 2017. Vi foreslo 11. Det er omtrent en tredel mindre. Det vi lover er å følge handlingsregelen slik den er lagt.

– Det gjør jo regjeringen?

– Jo, men regjeringen har lagt oss på en kurs som ikke er bærekraftig. De har brukt så voldsomt mye mer penger at det er ikke gjort over en natt å få det nivået ned igjen på et ansvarlig nivå, sier Støre.

Høyre: Utrolig kritikk



– Det er utrolig at Støre kritiserer regjeringen for å bruke penger på å forsere veivedlikehold, rehabilitering av sykehus og bygg i kommunene for å holde folk i arbeid, svarer Høyres nestleder og helseminister, Bent Høie.

Han mener regjeringen har holdt seg godt innenfor handlingsregelen.

– Vi har ikke bare fulgt handlingsregelen om hvor mye penger som brukes, men også vært bedre enn Arbeiderpartiet i å fulgt regelen når det gjelder hva pengene skal brukes på. Utdanning og forskning, vei og bane, og skattelette som styrker Norges konkurransekraft. Da blir Norge mindre oljeavhengig, sier Høie.