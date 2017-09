Erna: – Absolutt best med KrF i regjering

Erna Solberg har på ingen måte gitt opp KrF som regjeringsparti. Hun mener det vil være en vinn-vinn-løsning for både KrF og regjeringen, og får varm støtte fra KrF-ere i hjemfylket.

Midt under Høyres første samling for den nye stortingsgruppen torsdag kveld gjør Erna det klart hvor sterkt hun ønsker Knut Arild Hareide og KrFs deltagelse rundt Kongens bord.

– For meg er det aller viktigste å sørge for et styringsdyktig borgerlig flertall, at vi finner gode løsninger og felles politikk. Det skal vi sørge for å utforske mulighetene for, sier Erna Solberg til VG før hun legger til:

– Det absolutt beste ville være at KrF kom inn i regjering. Da ville de fått gjennomslag i det jeg kaller hverdagspolitikken i regjeringen, i dag-til-dag-beslutningene og en synliggjøring av hva de får til, sier Erna Solberg til VG.

Hun har akkurat fått både stående og langvarige applaus-salver fra sin nye stortingsgruppe. Erna er virkelig stjerna hos sine egne i konferansesalen i Universitetsgata tre døgn etter den elleville seierskvelden mandag.

MØTTES I BERGEN: Erna Solberg og Knut Arild Hareide møttes på Torgallmenningen i Bergen i sluttspurten i valgkampen. Erna mener de kan møtes også i regjering. Foto: Helge Mikalsen , VG

Alle fire skal med



Nå vil hun være en enda mer inkluderende regjeringssjef enn hun maktet for fire år siden. Hun nærmest insisterer på at både Venstre og KrF skal med i nye Team Erna. Slagordet kunne ha vært: Alle fire skal med!

Leder i et av landets største lokallag, Terje Gilje i Bergen KrF, er ikke et øyeblikk i tvil om hva et parti såvidt over sperregrensen bør foreta seg nå:

– If you can´t beat them, join them, sier Gilje.

Han støtter dermed fylkeslederen i Knut Arild Hareides egentlige hjemfylke Hordaland, Pål Kårbø, som mener at at KrF burde gått inn i Solberg-regjeringen allerede for fire år siden.

Les også: Hareides vanskelige strategi-valg

– Jeg støtter Kårbø ett hundre prosent. Det er viktig å gå i regjering sammen med Frp for å dempe dem - fremfor å stå utenfor, sier Gilje til VG.

Kårbø minner om at mange KrF-ere er med i politisk arbeid for å få gjennomslag.

– Nå har vi erfart fire år som støtteparti. Jeg tror en deltakelse i regjering er riktig for å få enda bedre gjennomslag for vår politikk og vårt program, sier Kårbø til VG.

Han legger til at han har hatt stor pågang fra KrF-ere lokalt i vestlandsfylket som mener det samme - selv med Frp i regjering.

GIR RÅD: Leder Pål Kårbø i Hordaland KrF mener Knut Arild Hareide nå må kjenne sin besøkelsestid og gå i regjering med Høyre, Frp og Venstre. Bildet er fra KrF-landsmøtet tidligere i år. Foto: Ned Alley , NTB scanpix

Erna taus om Sylvi



Både KrF og Venstre vil imidlertid uansett ha vanskelig for å godta en fortsatt like streng innvandringspolitikk og -retorikk som den Sylvi Listhaug har frontet i regjeringen.

– Kan Sylvi Listhaug (Frp) fortsette som integreringsminister dersom KrF og/eller Venstre blir med i regjering, Erna Solberg?



– Jeg kommer ikke til å kommentere noe som helst om statsråder i media, svarer Erna Solberg.

I neste uke skal hun fortsette samtalene som hun initerte allerede dagen etter valget med partilederne i KrF, Venstre og Fremskrittspartiet.

KrF-leder Knut Arild Hareide skal ha noen dager fri, og uttaler seg ikke til media torsdag kveld, ifølge KrFs informasjonsavdeling.

KrF-nestleder Olaug Bollestad skriver i en tekstmelding torsdag kveld at hun er glad for at mange bryr seg om KrFs ve og vel.

– Vi har mye ugjort i politikken, og vil gjerne ha gjennomslag for vår gode politikk. KrF mener at det fortsatt skjer best gjennom en sentrum-Høyre-regjering, skriver Bollestad som mener at Erna Solberg er godt kjent med partiets syn før hun møter Knut Arild Hareide igjen kommende torsdag.