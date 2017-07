Eriksson og Holmøy venter barn

Den tidligere statsråden Robert Eriksson venter barn med forloveden Ulrikke Holmøy.

Ulrikke Holmøy postet et bilde av en bolle i ovnen på Facebook, et dårlig skjult hint om at her er barn på vei. Robert Eriksson bekrefter nyheten overfor VG.

– Jeg kan bekrefte at vi venter små i desember. Nærmere bestemt rundt juletider. Så denne julen blir ekstra koselig om alt går etter planen. Vi gleder oss til familieforøkelsen.

Dette er parets første felles. Eriksson har fire barn fra tidligere forhold.