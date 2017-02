EOS-sjefen skeptisk til kontroll av digitalt grenseforsvar: – Vi kan ikke leve med gråsoner

EOS-utvalget mener det er uklart hvordan et digitalt grenseforsvar skal kontrolleres. Hvis forslaget innføres, trengs det mer kompetanse, mener EOS-sjef Eldbjørg Løwer.

Usikker på begrepene? *EOS-UTVALGET: Stortingets kontrollutvalg for etterretning-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene. Skal kontrollere blant andre Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og E-tjenesten. *DIGITALT GRENSEFORSVAR: Et regjeringsoppnevnt utvalg ledet av informatikkprofessor Olav Lysne lanserte en rapport i september 2016. I den foreslo utvalget innføringen av et såkalt digitalt grenseforsvar. Forslaget gjør at E-tjenesten kan overvåke all kommunikasjon som krysser Norges grenser elektronisk. Behandles i Forsvarsdepartementet. Det er ukjent når det er ferdigbehandlet. *E-TJENESTEN: Norges etterretningstjeneste. Har tre hovedoppgaver: Støtte norske myndigheter med informasjon om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske forhold, framskaffe informasjon og varsle om trusler mot nasjonal sikkerhet, og støtte Forsvarets operasjoner. *NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET: Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Koordinerer sikkerhetstiltak og kontrollerer sikkerhetstilstanden. *DEN SVENSKE FRA-LOVEN: Omstridt svensk overvåkingslov fra 2009 som ga myndighetene utstrakt myndighet til å innsamle informasjon om egne borgere. Kan minne om Lysne II-utvalgets forslag om et digitalt grenseforsvar.

Norske myndigheter mener faren for terror- og cyberangrep mot Norge er så stor at det er behov for et såkalt digitalt grenseforsvar.

Et digitalt grenseforslag vil gi etterretningstjenesten (E-tjenesten) mulighet til å overvåke all kommunikasjon som krysser landegrensene, og innebære innsamling av det meste av norsk kommunikasjon via internett og telefon.

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten (EOS-utvalget), har ansvar for å kontrollere de hemmelige tjenestene. Men i forslaget om digitalt grenseforsvar ble det foreslått at tilsyn med overvåkingen skal underlegges Samferdselsdepartementet, ikke EOS-utvalget.

EOS-utvalget får dermed bare indirekte kontroll gjennom rapporter om avvik fra Samferdselsdepartementet.

– Hvis det er sånn at tilsynet fungerer sånn at EOS-utvalget bare skal se på det av og til, vil det ligge en skjønnsvurdering på departementnivå og ikke på parlamentarisk nivå, sier EOS-utvalgets leder Eldbjørg Løwer til VG.

– Uryddig rolle



Hun understreker at de har høy terskel for å uttale seg i saker som er under politisk behandling, men gjør det likevel nå:

– Vi kan ikke leve med gråsoner her. Vår rolle blir uryddig, sier hun, og utdyper:

– De siste årene har vi pekt på at når det blir vedtatt nye lover, må det tas hensyn til kontrollaspektet. Det er derfor vi uttaler oss i denne saken. For den demokratiske kontrollen av et digitalt grenseforsvar, vil problemet være at EOS-utvalgets uttalelser virker som de skal basere seg på tilsynets direkte kontroll, og ikke på EOS-utvalgets egen. Det har vi reagert på, sier hun.

Hun mener også at EOS-utvalget må styrkes dersom det digitale grenseforsvaret innføres.

– Ut fra en generell utvikling på teknologifronten har vi pekt på et behov for å styrke utvalgets tekniske ressurser. Hvis dette forslaget blir satt i gang, må utvalgets sekretariatet tilføres mye mer teknisk kompetanse, sier Løwer.

– Brudd med demokratisk tradisjon

På nittitallet ble det påvist omfattende ulovlig politisk overvåking i Norge gjennom flere tiår. Det ble derfor satt i gang tiltak for å legge de hemmelige tjenestene under demokratisk kontroll: EOS-utvalget ble opprettet.

Forslaget om et digitalt grenseforsvar er under behandling i Forsvarsdepartementet, og bygger på rapporten fra det regjeringsoppnevnte Lysne II-utvalget som ble ledet av informatikkprofessor Olav Lysne.

– EOS-utvalget får bare indirekte kontroll i forslaget om digitalt grenseforsvar. Er dette et brudd med EOS-utvalgets tradisjonelle rolle som demokratisk kontrollorgan for overvåkingsaktivitet?

– Det er et brudd med tradisjonen i seg selv. Men med et slikt type forslag er det ikke overraskende at vi ender opp med en løsning som er utenfor det vi har sett tidligere. Å få løftet denne debatten ut i det offentlig rom er viktig, sier Olav Lysne til VG.

Han sier det er flere grunner til at de gikk for kontroll underlagt Samferdselsdepartementet, men at de diskuterte om tilsynet skulle legges til EOS-utvalget.

– En av grunnene er at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som har ansvaret for kommunikasjonsvern, er underlagt Samferdselsdepartementet. Et tilsyn som har med kommunikasjonsvern å gjøre, vil naturlig høre hjemme der, sier han.

HILSER: Utvalgsleder Olav Lysne hilser på daværende justis-og beredskapsminister Anders Anundsen under en presentasjon av utredningen hans første utvalg leverte. Foto: Håkon Mosvold Larsen, , NTB/SCANPIX

– Ingen personvernsutfordring



Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), som er en del av de hemmelige tjenestene, mener også tilsynet bør ligge under EOS-utvalget.

I sitt høringssvar skriver de at de vil «foreslå at det for å unngå spredning av sensitiv informasjon til flere enn strengt nødvendig, heller vil fremstå som mer hensiktsmessig at EOS-utvalget styrkes for å ivareta kontrollfunksjonen, fremfor at det etableres nye organ».

– Vil det være en personvernutfordring at sensitiv informasjon deles med flere enn EOS-utvalget?

– Det skal ikke bli delt med flere mennesker. De skal også være nøyaktig like sikkerhetsklarert alle sammen. Det viktigste er at det faktisk blir et tilsyn, sier Lysne.

Han understreker at utvalget har tatt opp flere forhold som de mener man ikke kan gå bort fra dersom et digitalt grenseforsvar innføres, men at spørsmålet om hvor et tilsyn skal underlegges, ikke er blant disse.

– Det viktige her er at vi har et tilsyn som holder et blikk på alt som skjer. Med flere miljøer involvert, kan vi lettere stole på tilsynet. Et godt virkemiddel for å sikre tillit, er at de instansene som har ansvaret for tilsyn, har forskjellig organisatorisk oppheng, sier Lysne.

Kan ikke slette eller ødelegge



I Sverige ble det i forbindelse med at den såkalte FRA-loven ble innført, opprettet et kontrollorgan som kan beslutte å stanse overvåkingsvirksomhet. FRA-loven ga svensk etterretning mulighet til å samle inn kommunikasjon fra e-post, tekstmeldinger og telefonsamtaler.

Det svenske kontrollorganet kan i tillegg slette eller ødelegge materiale som er innhentet ulovlig. Lysne II-utvalget har ikke foreslått en slik mekanisme.

EOS-leder Løwer har dette å si om den foreslåtte kontrollordningen:

– Det er viktig for oss at de kan bygge på den kontrollordningen som de har i Sverige. Det skal vi se nærmere på. Den er ikke belyst godt nok av Lysne II-utvalget, sier hun.

E-TJENESTEN: Etterretningstjenestens hovedkvarter på Lutvann i Oslo. Et digitalt grenseforsvar vil gi tjenesten utstrakt myndighet til å samle inn data. Foto: Etterretningstjenesten

Foreslår at E-tjenesten selv sletter data



– Hvorfor bygger ikke kontrollordningen på den svenske løsningen der tilsynet selv kan slette data og stanse ulovlig overvåking, Lysne?

– Vi har foreslått at tilsynsorganet skal rapportere, og hvis de påviser ulovlig aktivitet, vil konsekvensen være stopping. Jeg synes det er et sentralt spørsmål. Vårt forslag var at de bare har rapporteringsplikt, og at det er E-tjenesten som sletter dataene. Tilsynet skal passe på at de gjør det, sier Lysne.

Men et forslag om å la tilsynet selv slette data og stanse ulovlig virksomhet er interessant og verdt å lytte til, mener han.

– At det er annerledes i Sverige, er ikke noe argument i seg selv. Men det kan være andre grunner, sier han.

