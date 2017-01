LO-tillitsvalgt tror på norsk farvel til EØS: Brenner for «noxit»

Fellesforbund-veteran Boye Ullmann tror britenes brexit kan få sin norske variant.

– Det kommer til å bli kamp til siste stemme på LO-kongressen om utmelding av EØS. Det kan ende med «noxit», sier Ullmann.

Han sitter i Rødts faglige utvalg, er faglig leder i Nei til EU og er en rød klut for ledelsen både i LO og sitt eget forbund, Fellesforbundet, hvor han er organisasjonsarbeider i Rørleggernes Fagforening.

Men få andre i fagbevegelsen er mer ute på arbeidsplasser og følger snekkere, rørleggere og murere tettere enn Ullmann.

– Dramatisk endret



Deler av LO vil si nei til EØS-avtalen på LO-kongressen i mai, og LO-ledelsen er så ubekvem at de i havnefeiden ba NHO dempe feiringen over sin seier, for ikke å nøre oppunder EØS-motstanden.

– LOs forutsetning og Aps ja til EØS i 1992 var nulltoleranse mot sosial dumping. Arbeidsrelaterte spørsmål var utenfor EØS-avtalen. Men alle ser i dag at norsk arbeidsliv er blitt dramatisk endret av to politiske hendelser, sier Ullmann:

– Frislipp av vikarbyråer kombinert med fri flyt av arbeidskraft fra Øst-Europa siden 2004. Da ser virkeligheten helt annerledes ut.

– Hvordan da?

– Norsk ungdom og arbeidere blir fullstendig fortrengt fra arbeidsplassene, spesielt innen maling, mur, betong. Det finnes knapt norsk malere og den norske jernbinderen dør ut. Dette går i et voldsomt tempo, sier han.

– På få år har organisasjonsgraden falt fra 30 til nå 14 prosent innen bygg og anlegg i Oslo. Det betyr at LO og de andre organisasjonene er i ferd med å miste sin innflytelse på den enkelte arbeidsplass. Når vi ser hvor mye ulovlig og ureglementert som skjer, så er det alvorlig. For å sitere Kripos: Dette fører til arbeidsmarkedskriminalitet.

Norge attraktivt



Han forteller om enorme lønnsforskjeller:

– I Romania er månedslønnen 1000–1500 kroner, i de baltiske landene 3000–4000 kroner og i Polen 8000. Når de kan komme til Norge og tjene 30.000 kroner i måneden på minstelønn, sier det seg selv at det er attraktivt å komme til Norge.

– Du kan bli anklaget for ikke å like innvandring og østeuropeere?

– Jeg har vært solidarisk i hele mitt liv. Den frie flyt gjør at mange østeuropeiske land mister fagkompetanse og ungdommen blir taperne også der. Nå ser jeg hvordan det norske arbeidslivsmodellen forvitres – da må jeg si ifra.

– Du sier dette er så ødeleggende at Norge må si opp EØS-avtalen?

– Ja, flere direktiver er så ødeleggende for den norske modellen, at det er bedre å si den opp.

– Dere vil ha norsk utmelding av EØS: Noxit?

– Ja, det er bedre. Jeg tror det er mulig å få med LO-kongressen på det, fordi stadig flere ser at den norske modellen undergraves.

– Mange frykter at det kan stenge norske varer ute fra EU?

– Det spres bevisst slike myter, men vi har hatt avtale med EU siden 1973 og er sikret frie markedsadgang. Det står i EØS-avtalen at ved opphør så trer handelsavtale inn med full markedsadgang, begge veier.

Omstridt sak



En av sakene som skaper strid, er NHOs kamp mot at arbeidsgivere skal betale reise, kost og losji for utstasjonerte EØS-arbeidere i verftsindustrien, på byggeplasser og i renholdsbransjen i Norge.

NHO får støtte fra EØS-avtalens overvåkningsorgan ESA, som 25. oktober 2016 innledet en formell sak mot Norge.

– I Norge får norske arbeidere slikt tillegg, og i praksis også svensker og dansker. NHO kjemper mot for å holde kostnadene nede. Men det fører selvsagt til at utenlandske arbeidere er å fortrekke, da disse tilleggene utgjør rundt 20 prosent av lønnen. Da er det norsk ungdom som blir taperne i fremtiden, sier Ullmann.

Sjefen i NHOs største forening, Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, sier EØS-avtalen er meget viktig.

– Titusener av norske industriarbeidsplasser er avhengige av at EØS-avtalen beholdes og følges. Avtalen har tjent Norge og norsk eksportindustri godt siden 1994. Vi er kjent med at det pågår diskusjon om EØS-avtalen i deler av LO. Det er selvsagt helt og holdent opp til LO og kongressrepresentantene å bestemme hva LO skal mene om EØS-avtalen.

– Kamp for anstendig arbeidsliv



LO-nestleder Tor-Arne Solbakken sier regjeringen er utfordringen.

– LO tar kampen for et anstendig arbeidsliv på største mulige alvor, men i dagens arbeidsliv er Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet et større problem enn EØS i kampen mot sosial dumping. De utfordringene Ullmann beskriver gjelder arbeidsmarkedene i mange europeiske land, og er noe vi jobber sammen med europeisk fagbevegelse om å finne gode løsninger på.

Han gjør det klar at LO ikke mener utmelding av EØS er veien å gå.

– Vi tar imidlertid utfordringene ved et europeisk arbeidsmarked på alvor og mener Norge i større grad må bruke handlingsrommet i EØS-avtalen, både for å påvirke utformingen av nytt regelverk og ved gjennomføring i norsk rett, sier LO-nestlederen.