Oda-Sofie åpnet sin første isbar som 19-åring – nå har hun 10 ansatte

BREVIK (VG) Da Oda Sofie Johnsen sto uten sommerjobb i 2013, skapte hun like greit sin egen. Nå driver hun to isbarer i Brevik.

Oda Sofie Johnsen la russetiden på hylla da hun 1. mai i 2013 satset alt på gründerdrømmen og åpnet opp sin egen isbar midt på brygga i Brevik i Porsgrunn. To år senere kjøpte hun opp konkurrenten over gata, og driver i dag isbarene Diplomaten og Oda Sofies isbar.

I løpet av de fire årene hun har holdt på, har 23-åringen rukket å ansette over 30 stykker i sin egen bedrift.

– Jeg siktet høyt og var utrolig gira på å lykkes. Så innså jeg ganske raskt at dette er hardt arbeid. Det ble ikke tid til så mye annet den sommeren, forteller Johnsen.

Fikk økonomisk hjelp

Det hadde vært isbar i lokalene i 29 år før Johnsen tok over i 2013. Faren hennes eide bygningen, og da lokalene ble ledige grep hun muligheten til å starte sin egen virksomhet.

– Det er litt krise når en isbar legges ned i isbyen Brevik. Det var en ganske impulsiv beslutning å ta over. I utgangspunktet skulle det bare vare i tre sesonger, men nå er vi allerede på den femte, forteller hun.

Johnsen fikk mye støtte fra familie og venner i oppstartfasen. Hun innrømmer at det fortsatt er vanskelig for de fleste unge å leve ut gründerdrømmen i dag.

– Jeg fikk økonomisk støtte hjemmefra, jeg la ikke inn noe selv. Det kan man ikke når man er 19 år. Fordelen med å drive en isbar som har vært der lenge er at du har kunder fra dag én. Man er avhengig av å tjene penger for å opprettholde driften. Det første året er man helt avhengig av økonomisk støtte.

Mange 12-timers-vakter



Hun fikk sjokk over hvor mye ansvar driften faktisk innebar denne første året. Plutselig skulle hun ha ansvar for alt fra regnskap til bestillinger og ansettelser.

– Plutselig står du der alene og har ansvar for alt. Er du tom for skjeer på en søndag, er det ganske krise. Eller om noen syke, så må du ned og hjelpe til. Det har blitt mange 12-timers vakter, forteller Johnsen.

I dag har hun ansvar for ti ansatte. Hun forteller at flere av ungdommene i byen sliter med å finne seg sommerjobb.

– Vi har utrolig mange søkere hvert år. I dag har det jo nærmest blitt forventet at 16-åringer skal ha relevant erfaring og referanser for å få seg sommerjobb. Det er tøft, og det er vanskelig å ha mange flinke folk på intervju, og samtidig vite at du må si nei til mange.

Imponerte næringsministeren

Næringsminister Monica Mæland (H) var tirsdag på besøk i Brevik, og ble imponert over hva Johnsen har fått til tross for sin unge alder.

– Det er rett og slett imponerende når en 19-åring tenker at hun skal skape seg en sommerjobb dersom hun ikke får en. Det er noe flere unge burde tenke over. Samtidig har hun ikke bare skapt sin egen sommerjobb, hun har også skapt sommerjobber for veldig mange andre og bidratt til og liv i gatene, sier Mæland.

IMPONERT: Næringsminister Monica Mæland får prøve softismaskinen i isbaren til Oda Sofie Johnsen. Foto: Lech Klaudia , VG

– Ikke bare å åpne døra og selge is



Johnsen mener at man fortsatt har har en vei igjen å gå for å få flere unge til å satse på entreprenørskap.

– Man må gjøre alt på egenhånd for å få det til, og du må virkelig ville det. Det fungerer litt som en ventil når det gjelder de som får det til og eller ikke. Jeg mener man trenger å få mer entreprenørskap inn i skolen for å flere til å satse på det samme.

– Hvordan er forholdene lagt til rette for at unge gründere som deg selv kan starte opp en bedrift på egenhånd?

– Problemet er at man ikke har nok kunnskap om å starte opp på egenhånd. Det er ikke bare er å åpne døra og selge is. Man har ikke pengene. Derfor er det utrolig viktig at Innovasjon Norge også tør å satse på de unge.

Viktig å støtte hverandre

Johnsens beste tips for å lykkes er å stille mange spørsmål. Selv har hun rådført seg med flere som har startet for seg selv.

– Når du bare er 19 år, vil du gjerne ha noen å snakke med. Du havner litt på midten. De voksne ser ikke helt på deg som sjef, og de unge synes kanskje du kan virke kjip i blant. Det er viktig at unge ledere støtter hverandre, og ikke bare konkurrerer.

Selv har hun ofte blitt nødt til å prioritere jobb over fest. Det angrer hun ikke på.

– Skaff deg en kjæreste som synes det er greit at du jobber mye. Jeg har vært heldig med min sånn sett. Det største problemet er at han ikke er noe glad i is!

