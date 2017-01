Én siktet for forsettlig drap i Rogaland

En person er drapssiktet etter at en dansk statsborger ble funnet hardt skadet, og deretter erklært død, søndag.

Politiet i Rogaland melder i en pressemelding at én person er siktet for forsettlig drap etter at en mann i 50-årene ble funnet hardt skadet i et bolighus i Sola kommune søndag.

Mannen ble erklært død på stedet kort tid etterpå.

– Den siktede er ivaretatt av helse, og befinner seg nå på sykehus, sier jourhavende jurist i Sør-Vest politidistrikt, Stian Eskeland, til VG.

Han sier at det vil bli vurdert om den siktede skal avhøres i løpet av kvelden. Det er foreløpig uklart hvordan han stiller seg til siktelsen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 15.49, og var raskt på stedet sammen med brann og helse. Det ble gjort livreddende tiltak på stedet, men livet sto dessverre ikke til å redde. Mannen er dansk statsborger, med bostedsadresse i Rogaland, skriver politiet i pressemeldingen.

En 32 år gammel mann ble pågrepet kort tid etterpå, og er nå siktet for forsettlig drap.

–32-åringen ble satt i arrest, og er nå ivaretatt av helse. Vi ønsker ikke på nåværende tidspunkt å si noe om hvilken relasjon siktede og avdøde har, sier Stian Eskeland, jourhavende jurist i Sør-Vest politidistrikt i pressemeldingen.

Politiet driver nå taktisk og teknisk etterforskning. Det er for tidlig å si noe om dødsårsaken.