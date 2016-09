En person reddet opp fra sjøen ved Farsund – redningsskøyta tok fyr

En person er fløyet til sykehus i Bergen etter å ha falt i sjøen ved Borhaug utenfor Farsund torsdag kveld.

Det bekrefter Bjørn Jarle Åmlid i Hovedredningssentralen til VG.

Det var hele tiden knyttet usikkerhet til om det var én eller to personer i sjøen. Årsaken var ifølge Åmlid at kun én fra følget manglet, samtidig som vitner mente å ha sett to personer.

– Det som har skjedd, er at en person har blitt tatt av brottsjø og dratt ut i vannet, og da har en annen i følget kastet en jakke etter han. Den jakken er grunnen til at vi har mistenkt at det har vært to personer i vannet, forklarer Åmlid.

Personen som ble hentet opp fra vannet, er nå fløyet til Bergen med luftambulanse.

– Det var et følge på seks personer som befant seg på moloen på Borhaug i Farsund, også var det to som falt uti, sa alarmsentraloperatør Anita Odberg ved 110-sentralen til VG før det ble kjent at det kun var snakk om én person.

Brann i redningsskøyta – tre reddet opp



Det ble satt inn store ressurser i søket etter personen. I tillegg til redningshelikopter og redningsdykkere deltok redningsskøyta Ægir i søket.

Klokken 21.30 forteller Åmlid til VG at også Ægir har støtt på en kraftig brottsjø, og at båten deretter har hatt en brann om bord.

– Derfor har vi måttet stoppe videre søk på sjøen, sier Åmlid til VG.

Åmlid beskriver redningsskøyta som «sterkt skadet», og forteller at mannskapet nå evakueres av Sea King-helikopter.

– Det sier noe om forholdene denne aksjonen har foregått under, når en så kraftig skøyte har tatt så kraftige skader, sier Åmlid.

Rundt klokken 22 bekrefter Hovedredningssentralen at tre mannskap nå er reddet opp fra sjøen.

Omfattende redningsaksjon

– Leteforholdene er veldig vanskelige. Det er mørkt og det er stor sjø. Det gjør det vanskelig å søke både fra lufta og fra vannet, sa Åmlid til VG før personen var blitt hentet opp.

– Vi kan ikke bruke dykkere i disse forholdene. Men vi søker med båter fra innsiden av moloen, med redningsskøyta og med et SeaKing redningshelikopter, sa han.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 19.24 torsdag kveld.

– Vi har en uavklart situasjon der en eller to personer har falt i sjøen. Vi har satt i gang en redningsaksjon, men værforholdene er vanskelige, sier operasjonsleder Martin Ugland i Agderpolitiet til VG.