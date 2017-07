En person pågrepet etter væpnet aksjon på Mesnali

Politiet har arrestert èn person etter væpnet aksjon på Mesnali.

Ved 12-tiden meldte politiet i innlandet at de hadde igangsatt en væpnet aksjon mot en person som var observert med en våpenlignende gjenstand på Mesnali i Ringsaker.

Rundt kloken 13.00 meldte de at èn person er pågrepet i et bolighus i rolige former.

– Vi søker etter en person. Det vi har fått beskjed om gjør at vi velger å være bevæpnet, uttalte operasjonsleder Atle Von Obstfelder til VG.

Ifølge Hamar Arbeiderblad fikk politiet tips om en mann som var i besittelse av en våpne-lignende gjenstasn i sentrum av Mesnali.

Stabssjef Pål Erik Teigen bekrefter overfor avisen at ingen skal være truet.

– Ingen fare for andre



Han opplyser også om at det ikke skal være noen fare for menneskene som bor i området, men oppfordrer dem likevel til å forholde seg til direktiv som blir gitt av stedlig politi.

Natt til fredag gikk politiet også til væpnet aksjon mot en mann på Rena, opplyser HA.

Etter et par timers innsats ble mannen pågrepet, uten dramatikk. Politiet skal ha fått inn en melding om at mannen var bevæpnet, noe som i ettertid viste seg å ikke stemme.

Føler seg trygg



Tor Kristian Ringsrud så politiet gjøre seg klar til aksjonen på veg til jobb rundt klokken 12.00 fredag.



– Jeg vet ikke noe annet om denne situasjonen enn at det stod to politibiler utenfor Jokerbutikken på Mesnali. Utenfor stod det fire politibetjenter og gjorde seg klare, sier Ringsrud til VG.



Han understreker at han føler seg trygg i området, selv om politiet gjennomfører en væpnet aksjon.



– Jeg føler meg veldig trygg. Det handler om beredskapsnivået og trusselvurderingen som politiet legger til grunn, de er nok litt kjappere ute nå enn vi er vant til tidligere. Det er fint at politiet er tilstede, sier han.