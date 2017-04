Én person omkom i rekkehusbrann i Akershus

Røykdykkere fant en person død etter en kraftig brann i to leiligheter natt til lørdag.

Det var like etter klokken 00.30 at nødetatene fikk melding om at to leiligheter i et rekkehus på Skedsmokorset sto i full fyr. En drøy time senere meldte 110-sentralen på Romerike at brannen var slukket.

– Vi har nå kontroll på alle beboerne. Én person er bekreftet død, sier operasjonsleder Ronny Årstein i Øst politidistrikt til VG.

Vedkommende ble funnet av røykdykkere, og er så langt ikke identifisert. Pårørende er derfor ikke varslet.

Operasjonslederen sier til Romerikes Blad at politiet er i gang med å snakke med vitner for å finne ut hva som kan ha skjedd.

– Folk bor tett i dette området. Så vi har snakket med naboer og andre som har tatt kontakt. Dette vil fortsette utover natten, sier han.