Én mann (80) omkom etter bilulykke i Troms

Etter å ha sittet fastklemt døde en 80 år gammel mann i ulykken utenfor Tromsø. Tre andre er sendt til sykehuset, der to er alvorlig skadet.

Politiet fikk melding om ulykken på E8 ved Lauksletta like utenfor Tromsø klokken 12.56.Det var tre personbiler og fire personer involvert.

Kort tid etter ulykken ble to personer sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Politiet opplyser til VG at en tredje person ble sendt til UNN like etter klokken 14, etter å ha sittet fastklemt.

Den fjerde personen satt derimot fremdeles fastklemt, og b en halvtime senere bekreftet omkommet.

– Vi jobbet en stund med å få løs de som satt fastklemt i bilene, men dessverre var det en av dem som ikke overlevde, sier operasjonsleder Rune Nilsen til VG.

– Det er snakk om en mann i 30-årene, en eldre kvinne og en dame. Mannen og den eldre kvinnen har alvorlige skader men er stabile. Den siste damen er lettere skadet, sier kommunikasjonsrådgiver Per-Christian Johansen ved UNN til VG.

– Nødetatene og ulykkesgruppen til Statens Vegvesen jobber på stedet for å få oversikt over hva som har skjedd. Men det er snakk om en frontkollisjon der den ene bilen har kommet over i motsatt kjørefelt, sier operasjonsleder Eirik Kileng til Vg like etter klokken 15.00.