Følg elgjakten fra sofaen: Fra skudd til stek

Utstyrt med kamera på hodet, dro Buøen-Gulsvik jaktlag på elgjakt i Gulsvik. Nedover kan du se klippene de kom hjem med.

Spredt over et område på rundt 20.000 mål, startet jakten for ni jegere i Gulsvik i Flå, Buskerud.

– Det er som julaften for oss jegere, det er noe vi har ventet på hele året, forteller Karen (27).

1 Derfor skytes ikke elgen her

Mens de jakter snakker de sammen gjennom en jaktradio. Karen har jaktet i tre dager når hun hører at en enslig elgku er på vei mot hennes post. Kun 50 meter unna stopper den opp.

2 Her skyter hun elgen

Denne elgen er en av over 30.000 som blir skutt hvert år.

– I år er det gitt fellingstillatelse på totalt 38.268 elg. Bestanden reguleres i all hovedsak gjennom jakt og det er kommunene som fastsetter mål om bestandene og som tildeler fellingstillatelser, opplyser rådgiver Kari Bjørneraas ved viltseksjonen i Miljødirektoratet.

3 Derfor knyter de igjen spiserøret

Før elgen kan fraktes ned fra fjellet, skjærer jegerne ut innvollene. Dette kalles utvomming. Er det fare for at det kan komme mye skitt inn i elgen når den transporten ut av skogen, åpner de opp så lite som mulig. For jegerne i Gulsvik er det ingen fare for det, derfor åpner de opp både foran og bak.

4 Tømmer innvollene på elgen

Siden elgen akkurat er skutt når den åpnes opp, lukter det ikke noe spesielt. Likevel er det ikke alle jegere som liker å vomme, forteller Karen.

– Jeg synes det er deilig når man endelig får begynne å vomme, for det er varmt og da får man varme i fingrene igjen.

5 Åpner opp bakdelen på elgen

Innvollene blir liggende igjen i skogen, og spises raskt opp av rev og annen smårovvilt.

– Det er et blodbad, sier Karen mens hun dytter blodet ut gjennom hullet i elgen.

6 Tømmer elgen for blod

Når man skyter elg skal man sikte mot hjerte- og lungeregionen. Karen er spent på om hun traff akkurat der hun siktet.

7 Derfor stikker hun hodet inn i elgen

Elgen ble skutt rett under fjellet Hestjuvnatten, 1060 meter over havet. Området er bratt og terrenget kupert. Motorsagen måtte frem for at sekshjulingen skulle komme frem.

– Vi måtte lage en helt ny trasé for å få den med oss ned.

8 Frakter elgen ned fra fjellet

På et verksted på en gård venter resten av jaktlaget. Alle tar del i neste prosess, som er flåing og renskjæring av elgen.

– Det er alltid gøy! Da får man se hvordan kjøttet er.

9 Drar skinnet av elgen

– Hodet og beina skjæres også av, forteller Karen.

Noen velger å selge skinnet. Jegerne i Gulsvik tar vare på skinnet, beina og hodet og bruker det senere i forbindelse med revjakt.

10 Her skjærer de av hodet og beina

Det er viktig å renskjære rundt skuddsåret.

– Det samler seg en del blod rundt skuddsåret, hvis ikke man renser det godt kan kjøttet fort bli surt, forteller Karen.

11 Derfor må de rense rundt skuddsåret

Elgen må henge for at kjøttet skal bli mørt. Regelen er at elgen skal henge i 40 døgngrader.

– Det vil si at hvis det er ti grader skal den henge i fire dager.

Så kan den slaktes.

12 Slik deles elgkjøttet

– Jeg starter med indrefileten, det er viktig å få med seg hele, sier Kim Storstein Jønsson, han er fagkonsulent på jakt og fiskesenteret. Han har jaktet i mange år og viser hvordan man slakter elgen.

13 Mange gjør denne feilen når de skjærer ut indrefileten

Flatbiffen, lårtungen, bankekjøttet og rundsteken ligger alt sammen i låret.

14 Her er flatbiffen

15 Her ligger lårtunga

16 Her er bankekjøttet

17 Slik skjæres rundsteika ut

– Jeg skjærer ytrefileten, entrecôten og mørbraden i ett helt stykke. Så deler jeg det fra hverandre etterpå.

18 I samme stykke ligger ytrefileten, entrecôten og mørbraden

Elgkjøttet kan brukes til både biff- og gryteretter.

– De forskjellige stykkene passer til forskjellige ting. Det som er igjen av kjøtt kan brukes som kjøttdeig, sier Storstein Jønsson.

