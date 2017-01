Elkjøp og Lefdal legger ned kundesenteret i Norge

122 ansatte ved det norske kundesenteret til Elkjøp og Lefdal mister jobben dersom de ikke flytter til Danmark.

Mandag fikk ansatte ved Elkjøp og Lefdals kundesentre i Norge og Sverige beskjed om at arbeidsplassene deres flyttes til København i Danmark.

Kundesentrene for de to elektronikkjedene, som har samme eier, legges ned i Norge og Sverige innen 1. juli 2017.

– Vi har i dag informert ansatte ved vårt kundesenter i Norge om at Elkjøp og Lefdals kundesentre vil samlokaliseres i Danmark. Det vil være en prosess gjennom våren og sommeren, hvor vi skal bemanne ned i Norge og Sverige, samtidig som vi bemanner opp i Danmark, sier Åshild Indresøvde, kommunikasjonsdirektør i Elkjøp Nordic, til VG.

KOMMUNIKASJONSDIREKTØR: Åshild Indresøvde.

Elkjøp og Lefdal har i dag ett kundesenter i Norge. Det ligger i Lørenskog og har 122 ansatte, fordelt på 90 årsverk.

– Vi har et mål om å bemanne kundesenteret i København med nordmenn. Alle norske ansatte får tilbud om å bli med videre til København. Vi skjønner at det ikke er gjennomførbart for alle, derfor vil alle også få tilbud om hjelp fra eksterne rekrutterere for å søke ny jobb, sier Indresøvde.

Vil spare 20 millioner

Bakgrunnen for samlokaliseringen i Danmark er å spare penger.

– Ved å ha kundesenteret samlet på ett sted, istedenfor tre steder i Norden, beregner vi en årlig besparelse på 20 millioner kroner. Det er hard konkurranse i elektronikkbransjen, og dette er en måte å effektivisere driften vår på, sier Indresøvde.

Ifølge kommunikasjonsdirektøren har Elkjøp og Lefdal brukt et halvt år på å vurdere om en samlokalisering vil være en god løsning.

De to elektronikkjedene mener at et samlokalisert kundesenter vil effektivisere driften, som fører til mindre kø og lengre åpningstider for kundene.

– Norske kunder vil fortsatt ringe det samme telefonnummeret til Lefdal og Elkjøps kundeservice, så det vil ikke være noe forskjell der. Vi håper på å rekruttere så mange nordmenn som mulig til kundesenteret i København, slik at våre norske kunder vil møte norske kundebehandlere, sier kommunikasjonsdirektøren.

