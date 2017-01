Uvanlig mange eldre har dødd de siste ukene – skyldes trolig influensa

De siste ukene har det dødd langt flere over 65 år enn ventet. Årsaken er sannsynligvis at årets influensa rammer eldre særlig hardt.

Hvert år dør i gjennomsnitt 900 personer av influensa i Norge. Hvor mange som har dødd hittil denne sesongen, vet man ikke ennå, men Folkehelseinstituttet ser nå økt dødelighet blant eldre over 65 år.

– Vi har sett flere dødsfall denne vinteren enn forrige sesong, noe vi antar i stor grad kan skyldes årets influensautbrudd, sier avdelingsdirektør Siri Helene Hauge ved Avdeling for influensa ved Folkehelseinstituttet.



Dødsfall på grunn av influensa rapporteres ikke inn, men en sterk økning i totaldødeligheten i befolkningen, vitner om at influensaen har gjort sitt inntog.

Fra og med uke 50 i 2016 og til og med uke 1 i 2017, døde det flere enn ventet. Den første uken i det nye året var dødeligheten betydelig høyere enn ventet.

Dette skyldes hovedsakelig at langt flere eldre over 65 år enn vanlig døde, ifølge ukerapporten til Folkehelseinstituttet. På grunn av etterslep i rapporteringen, er det vanskelig å si om trenden har fortsatt de siste to ukene.

FLERE DØDE: Rundt nyttår døde det flere personer enn ventet. Dette skyldes ifølge Folkehelseinstituttet at årets influensa særlig rammer eldre over 65 år. Grafikk: Folkehelseinstituttet

Anbefaler eldre å oppsøke lege



– Det er alltid høyere dødelighet på vinteren enn om sommeren, og tallene samsvarer med influensasesongen. Derfor antar vi at en stor del av overdødeligheten er knyttet til influensa, sier Hauge.

Årets influensavirus kalles A (H3N2) og er nesten enerådende blant de smittede. Viruset rammer særlig eldre over 65 år hardt.

– Dette skyldes hovedsakelig en lavere grad av beskyttelse mot viruset i den aktuelle aldersgruppen, men egenskaper ved selve viruset kan også være en del av forklaringen, sier Hauge.

– I tillegg er influensavaksinen mindre effektiv hos eldre, noe som bidrar til å gjøre dem ekstra utsatt for sykdom.

Hauge oppfordrer eldre til å være ekstra oppmerksomme hvis de får symptomer på influensa:

– Hvis de utvikler symptomer, må bør de gå til lege hvis de tror det kan være noe alvorlig, sier hun.

Mange eldre innlagt på sykehus



I år startet utbruddet av influensa uvanlig tidlig og mange ble sengeliggende i romjulen og rundt nyttår. Utbruddet ble da av Folkehelseinstituttet karakterisert som «middels kraftig» basert på antall konsultasjoner hos fastleger rundt omkring i landet.

Influensaen har ikke vært jevnt geografisk fordelt denne sesongen. Østlandet og Midt-Norge har vært hardest rammet, mens færre har vært syke i Nord-Norge.

Hittil i år ligger antall personer som har blitt diagnostisert med influensalignende symptomer på nivå med sesongene 2012–13 og 2014–15, ifølge Folkehelseinstituttet. Mange har også vært innlagt på sykehus som følge av influensa.

– Vi ser en klar overvekt av eldre blant influensapasienter i sykehus. I de mest intense ukene rundt jul og nyttår var antallet innlagte på nivå med sesongen 2014–15, men andelen eldre pasienter har vært høyere denne vinteren, sier Hauge.

