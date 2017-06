Trygve (90) har ikke fått sykehjemsplass

Til tross for at Trygve Styve har ramlet og slått seg flere ganger, mener kommunen at han er frisk nok til å klare seg selv.

– Jeg plages med hele kroppen. Det gjør vondt i korsryggen, i hoften og skuldrene og jeg er svimmel, forteller Trygve Styve når VG ringer og spør han hvordan han har det.

Søndag kveld var 90-åringen ute og trillet med rullatoren da han plutselig falt over den.

– Jeg snublet i ett eller annet og falt over veikanten. Ansiktet tok imot hele støyten og jeg blødde i hele ansiktet, forteller han.



Trygve beskriver hendelsen som grusom.

– Jeg var bevisstløs, og da jeg kom til hektene igjen så var det tre eller fire personer der for å få meg på beina:

VIL PÅ SYKEHJEM: Trygve Styve (90) vil på sykehjem fordi han ikke klarer seg selv. Han falt nylig da han var ute og gikk en tur. Foto: Vidar Herre

– Det er helt forferdelig at jeg i den tilstanden jeg er i – jeg som snart har bursdag og blir 91 år snart – at jeg skal klare meg helt alene. Dette går ikke lenger!, sier han.

– Det boblet over for meg



Sønnen Erlend Styve og datteren Solgun Styve forteller at de har søkt om sykehjemsplass til faren på Voss tre ganger til sammen. Kommunen mener nemlig at Trygve er frisk nok til å klare seg hjemme.

Sist i februar fikk de avslag på en søknad.

– Noen uker senere, på palmesøndag, falt han nok en gang. Han var så svimmel at han datt rett ned igjen etter at å ha reist seg opp av sengen, forteller sønnen:

– Han er dårlig til beins. Han klarer for eksempel ikke å knappe en skjorte og hukommelsen er dårlig. Dessuten er han svimmel og har flere andre alderdomsplager.

90-åringen klarte imidlertid å ake seg til telefonen og ringe sønnen. Han ble senere sendt til sykehus og var der i tre til fire dager før han ble sendt til sykehjem for et kort opphold.

– Etter to uker på sykehjem trodde faren min at han hadde fått fast plass der. Det var vanskelig å forklare han at det ikke er tilfelle.

Etter det siste fallet fikk sønnen nok etter at Trygve ble sendt rett hjem, etter et kort sykehusopphold. Derfor bestemte sønnen og søsteren seg for å legge ut et bilde av faren på sosiale medier.

– Det boblet over for meg denne gangen og derfor bestemte jeg meg for å legge ut bilde på Facebook onsdag. Jeg har fått så enormt med meldinger av folk som opplever samme frustrasjon fordi de er i en lignende situasjon. Dette er åpenbart et stort tema i hele Norge.

Torsdag formiddag var Facebook-innlegget likt av over 6.000 og delt av over 3.300.

FRUSTRASJON: Dette er Facebook-innlegget som Erlend Styve la ut etter at faren hans falt og slo seg. Foto: Facebook

Styve forteller at de har sendt en ny søknad til kommunen. Den er nå inne til behandling.

Kommunen: «alle gjør feil»



Kjersti Nordanger er sjef for helse og omsorg i Voss kommune. Hun sier bildet som søskenparet la ut av sin far berører de aller fleste, men at hun ikke vil kommentere enkeltsaker.

– Det er klart at et slikt bilde setter følelsene i kok og vi tenker at det er ille. Men jeg kan ikke uttale meg om enkeltsaker i helsetjenesten fordi det er lagt under taushetsplikten, sier hun.

– Kommer dere til å vurdere saken annerledes nå, etter all oppmerksomhet den har fått?

– Vi vurderer situasjonen til den enkelte fortløpende. Alle saker vil bli tatt like seriøst, uavhengig av media:

– På et generelt grunnlag så har vi tildelingskriterier for hvilke typer tjenester den enkelte får ut ifra de behovene de har. Vårt mål er å gi rett hjelp til rett tid og rett plass, legger hun til.

– Tar dere ingen kritikk i dette tilfelle?

– Generelt sett tar vi, og vil ta, alle tilbakemeldinger vi får om hver enkelt situasjon for å være sikker på at vi er på rett nivå når det gjelder tildeling av omsorgstjenester. Dersom vi finner feil i våre vurderinger, så vil vi ta det med oss inn i vår organisasjon, og lære av det. Alle gjør feil.