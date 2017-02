Sykepleierforbundet anklager Erna for løftebrudd

MYSEN (VG) I 2015 lovet Erna Solberg 1,8 milliarder til videreutdanning av 30.000 sykepleiere og helsefagarbeidere. Hun er langt unna å oppfylle løftene sine, mener Sykepleierforbundet og Fagforbundet.

– Jeg visste ikke engang at det fantes en slik sykepleier. En sånn dyktig dame som kommer hjem til deg og har tid til å snakke litt. Legen har jo nesten ikke tid til å se på pasienten, sier Odd Lundeby (79).

79-åring følger fornøyd med på undersøkelsen kona Gerd Lundeby (80) får av avansert geriatrisk sykepleier Wenche Hammer.

Gerd har nettopp kommet hjem fra et sykehusopphold, og nå har Hammer undersøkt henne fra topp til tå.

Hun jobber i Eidsberg kommune og var en av de første som fullførte en mastergrad i avansert geriatrisk sykepleie ved Universitetet i Oslo. Videreutdanningen har gitt Hammer dybdekunnskap om hvordan man kan forebygge at helsen til eldre forverres ytterligere.

– Målet er at pasientene skal slippe unødvendige reinnleggelser på sykehus og forverring av helsetilstanden, sier Hammer.

– Løftebrudd fra Erna



Statsminister Erna Solberg (H) ønsker seg flere som sykepleieren i Eidsberg. Rett før valget i 2015 sa Solberg at hun ville bruke 1,8 milliarder kroner på å gi etter- og videreutdanning til 15.000 sykepleiere og 15.000 helsefagarbeidere innen 2020.

– De eldre som bor i kommunesektoren skrives raskere ut av sykehusene, og vi må sørge for at de som jobber i sektoren får mulighet til å gi dem best mulig omsorg, uttalte Solberg til VG.

KOM MED LØFTER: Leder i Sykepleierforbundet, Eli Gunhild By (f.v.), har ikke glemt lovnadene statsminister Erna Solberg (H) kom med i en duell med Ap-leder Jonas Gahr Støre i valgkampen i 2015. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Tre år før fristen for «Kompetanseløft 2020» går ut, har hverken Norsk Sykepleierforbund eller Fagforbundet, som organiserer cirka 55.000 helsefagarbeidere, glemt statsministerens løfter.

Sykepleierforbundet har regnet seg fram til at Solberg bare har levert rundt 60 millioner av de 1,8 milliardene hun lovte.

– Vi står overfor store utfordringer. Da er det et løftebrudd når statsministeren ikke har tatt innover seg behovet og bevilget de pengene som er nødvendig, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By.

– Skal de klare løftene til Erna, må de virkelig bykse på. Så langt har vi bare sett en videreføring av de midlene som allerede lå der, fastslår leder i Fagforbundet, Mette Nord.

Høie: Erna lovte ikke friske midler



Statsminister Erna Solberg vil ikke la seg intervjue av VG om saken, men henviser til helseminister Bent Høie (H). Han mener regjeringen ligger godt an til å innfri løftene statsministeren kom med i 2015.

Helseministeren opplyser til VG at estimater viser at 2950 sykepleiere og 2215 helsefagarbeidere fikk etter- og videreutdanning i 2016. I 2017 ligger det an til å bli enda flere slik at det ifølge Høie er realistisk å nå målet om til sammen 30.000 innen utgangen av 2020.

BRUKER GAMLE PENGER: Helseminister Bent Høie (H) avviser at statsministeren lovte friske midler til videreutdanning av sykepleiere og helsefagarbeidere. Han mener likevel løftet er i ferd med å bli innfridd. Foto: Frode Hansen , VG

– Hvordan kan det ha seg at Sykepleierforbundet bare finner 60 millioner i friske midler til dette?

– Vi bruker nå over 1,2 milliarder, hevder Høie.

– Alt er vel ikke friske midler?

– Nei, men det var heller ikke sånn at statsministeren lovte at alle pengene skulle være nye. Hun lovte etter- og videreutdanning til et gitt antall, og det er vi godt i rute til å nå.

– Så de 1,8 milliardene statsministeren snakket om var ikke friske penger?

– Det var både de pengene vi allerede hadde prioritert pluss den veksten som skulle til for å nå målet.

– Sykepleierforbundet og Fagforbundet oppfattet det nok ikke slik.

– Nei, men det var sånn det ble sagt. Hvis ikke hadde vi sagt at vi skulle tredoble innsatsen hvert år, og det sa vi ikke, sier Bent Høie.

Lederen i Sykepleierforbundet mener lovnaden til statsministeren ikke var til å misforstå:

– Hun uttalte at dette var en konkret satsing. Nå viser det seg at mesteparten av midlene er en videreføring av det tidligere regjeringer har bevilget. For dem som hørte lovnaden var det ikke mulig å forstå på den måten, sier Eli Gunhild By.

Risikofylt å skrives ut fra sykehus



I Eidsberg har én videreutdannet sykepleier allerede hatt stor effekt. Wenche Hammer fikk dekket store deler av masterstudiet av arbeidsgiver, og da hun var ferdig sto det en 100 prosent stilling klar. Hun er nå et bindeledd mellom pasienter som nylig er utskrevet fra sykehus/helsehus, hjemmesykepleie og fastleger.

– Overgangen fra sykehus eller helsehus til hjem er risikofylt for eldre pasienter. Tilgangen de har på fastlegen sin varierer, og ikke alle klarer å følge opp helsen sin selv, sier Hammer.

Et par – tre dager etter hjemkomst fra sykehus, skrives pasientene inn i Eidsberg kommunes virtuelle avdeling. Da kommer Hammer på døren med ryggsekken full av utstyret hun trenger for å undersøke og kartlegge pasienten.

Pasienter som har behov for videre oppfølging, skrives inn i Eidsberg kommunes virtuelle avdeling. Der jobber Hammer i et tverrfaglig team sammen med fysio- og ergoterapeuter.

UNDERSØKES NØYE: Gerd Lundeby blir sjekket fra topp til tå når avansert klinisk sykepleier Wenche Hammer er på besøk. – Det er jo reneste legeundersøkelsen, mener Gerds mann, Odd Lundeby. Foto: Gisle Oddstad , VG

Gerd kommanderer, Odd jobber



– Utdanningen har gjort meg i stand til å gå mer i dybden på den kliniske helsetilstanden til pasienten. Jeg forstår helheten bedre og kan på en grundigere måte vurdere pasientens behov for oppfølging videre, forklarer sykepleieren.

Hun vurderer blant annet pasientens funksjonsnivå, medisinbruk og ernæringsstatus. Hammer understreker at det selvsagt er pasientens fastlege som har det medisinske ansvaret, men at hun, sammen med resten av hjemmesykepleien, har mulighet til å gi en tettere oppfølging.

– Jeg samarbeider godt med fastlegene. De blir raskt underrettet om pasientens status etter hjemkomst, og det blir bestilt kontrolltime hos fastlegen helst innen 14 dager, sier hun.

Gerd og Odd Lundeby er svært fornøyde med hjemmesykepleien i Eidsberg. Nå får Gerd besøk morgen og kveld, og mellom der er det Odd som trår til.

– Jeg kommanderer og han jobber, sier Gerd Lundeby fornøyd.