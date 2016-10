Sykepleier: – Evig dårlig samvittighet for alt jeg ikke får gjort

Sykepleier Madeleine Wilberg (29) på Rolvsrudhjemmet i Lørenskog ønsker seg flere kollegaer. Hun kjenner daglig på at de er for få.

Nordmenn blir både flere og eldre. Det er sannsynligvis åtte millioner av oss i år 2100, ifølge SSBs siste befolkningsfremskrivninger. Men allerede i dag, før den store eldreboomen slår til for fullt, er det vanskelig å rekruttere mange nok varme hender til sykehjem og hjemmetjenesten i Norge.

– Det siste du kan tenke på er egen helse. Noen ganger på slutten av dagen, kan du komme på at du ikke har rukket å drikke vann eller å gå på do, forteller Madeleine Wilberg (29).



Likevel synes hun at jobben er både spennende og givende.

– Noen synes nok det er mer lukrativt å jobbe på sykehus fordi det er større fagmiljø, og de tror det skjer mer der. Men det er på sykehjem du virkelig får brukt all fagkunnskapen din, sier hun.

GIVENDE JOBB: Sykepleier Madeleine Wilberg trives på Rolvsrudhjemmet selv om hun har stort arbeidspress. Her med pasient Eva Grimstad (70). Foto: Mona Langset , VG

Sykere sykehjemspasienter

I dag skrives pasienter som har vært innlagt på sykehus tidligere ut til sykehjem eller hjemmetjenesten. Samtidig blir sykehjemspasienter heller behandlet der, fremfor at de flyttes til sykehus. Det stiller høyere krav til kompetansen i kommunehelsetjenesten.

– Sykehjemspasientene har ofte mange og komplekse lidelser. Jeg har ingen lege å støtte meg til 24 timer i døgnet, så jeg må selv sørge for at alle oppgaver blir ivaretatt på riktig måte, sier hun.

Det gjør at hun aldri klarer å legge jobben helt fra seg, men tar med både tanker og oppgaver hjem.

Madeleine sier at de likevel er heldige på Rolvsrudhjemmet fordi de har mange flinke faste vikarer til å dekke opp vaktlistene. Men det skjer ofte at sykepleiervakter blir dekket opp av folk med lavere kompetanse.

– Nylig hadde vi en 100 prosents sykepleierstilling som sto ubesatt i et halvt år. Blant de som til slutt søkte, valgte to å jobbe på sykehus i stedet, og to hadde ikke språkkompetanse. Til slutt fikk vi heldigvis en nyutdannet sykepleier i stillingen, sier hun

Madeleine ser at de er inne i en ond sirkel: Ubemannede stillinger gir mer stress for de som er på jobb, og mye stress er medvirkede til at sykepleiere slutter, eller lar være å søke seg til sykehjem.

Viktig arbeid



Selv begynte hun å jobbe på sykehjem som 17-åring, mens hun gikk på helse- og omsorgsfag på videregående.

– Da så jeg hvor sårbare menneskene her er, og hvor viktig det er at de blir tatt godt vare på, sier Madeleine.

Hun sier at eldre er en svært takknemlig gruppe å jobbe med. Noen er ensomme, og setter stor pris på den kontakten de får med de ansatte.

– Men får du tid til å snakke med pasientene?

– Ikke nok, dessverre. De gode samtalene må jeg nedprioritere. Tiden er alltid knapp. Bare det å la de eldre få tid til å gjøre det de kan selv, kan være en utfordring. Vi vil jo at de skal meste mest mulig selv. Men det går fortere å hjelpe dem, vedgår hun.

ANSVAR: Sykepleier Madeleine Wilberg liker at hun har mye ansvar. Foto: MONA LANGSET/VG

Helseministeren: Mer attraktivt med kompetanseheving

Helseminister Bent Høie (H) mener at kompetanseheving vil gjøre det mer attraktivt for sykepleiere å jobbe på sykehjem og i hjemmesektoren.

– Mens halvparten av sykepleierne vurderer å slutte, oppgir den andre halvparten at de trives i jobben.

De som trives rapporterer om god ledelse, at deres kompetanse blir brukt, og at de jobber i et tverrfaglig miljø sammen med andre som har høy kompetanse.

Vi satser på å støtte kommunene med ulike typer kompetansehevende tiltak, slik at de som jobber der kan få etter- og videreutdannelse. Da vil det bli mer attraktivt å jobbe der, sier han.

For å styrke denne positive spiralen har regjeringen bevilget 1,2 milliarder kroner til kompetansehevende tiltak innen eldresektoren.

Samtidig er det nå en lov om hvilken kompetanse enhver kommune skal ha innen helse- og omsorgssektoren, ute på høring. Det skal være både lege, tannlege, ergoterapeut, og fysioterapeut tilgjengelig.