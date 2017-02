Pensjonister jobbet gratis for 25 milliarder i fjor

Trodde du at eldrebølgen bare koster penger? Feil. I fjor bidro pensjonistene med gratis arbeidskraft verdt 25 milliarder kroner.

Det viser i alle fall en analyse gjort på oppdrag av Statens seniorråd.

Fakta om rapporten Verdien av aktive seniorer Byrået Ny analyse har tatt utgangspunkt i den store pensjonistundersøkelsen som Statens seniorråd fikk utført i 2015 – her ble nesten 2000 pensjonister spurt om hva de brukte tiden på – samt Frivillighetsbarometeret 2015. Dette er en spørreundersøkelse om frivillighet utarbeidet av Frivillighet Norge. Ny analyse har så innhentet aldersstatistikk og befolkningsframsskrivinger fra SSB for å regne om innsatsen til kroner og øre og antall årsverk. For å se på potensialet til rekruttering av seniorer til frivillig arbeid sendte Ny analyse i november i fjor ut en web basert spørreundersøkelse til 335 frivillighetssentraler/koordinatorer. 40 prosent svarte. Kilde: Ny analyse

– Det samlede verdibidraget til samfunnet fra pensjonister gjennom formelt og uformelt frivillig arbeid anslås til litt over 25 milliarder kroner for 2016, heter det i rapporten som er laget av Ny analyse.

De har beregnet at pensjonistene i fjor brukte rundt 13.800 årsverk på frivillig arbeid knyttet til organisasjoner, lag og frivillighetssentraler mens de la ned ca 32.000 årsverk på uformelt frivillig arbeid – som å hjelpe en gammel tante eller nabo med snømåking eller handling.

– Dette er tall som ikke kommer med i samfunnsregnskapet. Der sees de eldre gjerne som en stor byrde. Men det som gjøres av frivillig arbeid har en veldig stor verdi, sier Terje Strøm, sjeføkonom hos Ny analyse.

Og det er mye mer å hente.

Ingen truende tsunami

– Eldrebølgen fremstilles ofte som en truende tsunami, men den er faktisk en ressursbølge som vi kan ta enda mer i bruk, sier Wenche Frogn Sellæg (79), daglig leder av Statens seniorråd.

Hun er ikke overrasket over at så mange eldre bretter opp ermene og tar et tak.

– Det er godt å føle at du har noe å bidra med, at noen trenger hjelpen din. Dessuten er dugnadsånden fortsatt ganske dominerende i Norge. Når det trengs, stiller folk opp, sier Sellæg, frivillighetssentralenes «mor.»

Det var hun, i egenskap av sosialminister, som i 1990 ga den første statlige støtten til opprettelsen av norske frivillighetssentraler.

– De bidrar til at flere kan bo lenger hjemme og det er jo det vi ønsker, sier den tidligere høyrepolitikeren og overlegen som spesialiserte seg innen geriatri.

Én av fem over 60



I dag er mer enn en av fem innbyggere over 60 år – og flere skal det bli. Det kan vi takke bedre helse, økt levestandard og mindre slitsomme jobber for.

Rapporten slår fast at dersom utviklingen følger SSBs mest sannsynlige alternativ, vil vi få 34 prosent flere over 60 innen 2030 og en økning på hele 53 prosent innen 2040.

Derfor, mener Sellæg, er det desto viktigere å bruke de eldres ressurser.

– Vi må endre folks holdninger. Det starter gjerne i arbeidslivet hvor du får en dipp i selvtilliten når du tilbys sluttpakke som 60-åring. Da får du følelsen av at samfunnet ikke har bruk for deg, sier Sellæg som også har miljøvernminister og justisminister på CV-en.

Hun synes det er spesielt synd med tanke på at ingen tidligere generasjoner har hatt bedre utdannelse og økonomi enn dagens seniorer.

– Jeg håper denne rapporten kan bidra til å bygge bro mellom generasjonene – at man ser at de eldre faktisk kan utføre veldig mye, sier Sellæg.

Hun vil også vil benytte anledningen til å fjerne forestillingen om at pensjonistene er en gjeng trekkfugler som flyr sørover med en gang kulden setter inn.

– Bare seks prosent av pensjonistene oppholder seg i varmere strøk mer enn to måneder i året, sier Sellæg og viser til tall fra den store pensjonistundersøkelsen.

Stort potensial

Men alt er ikke rosenrødt. Selv om det er de over 60 som gjør mest frivillig arbeid har andelen ildsjeler – de som jobber gratis over 10 timer i måneden – gått ned fra 17 til 14 prosent fra 2014 til 2015, ifølge Frivillighetsbarometeret.

Frogn Sellæg peker på at Pensjonistundersøkelsen viste at halvparten av de over 70 år ikke deltar i frivillig arbeid.

– Så potensialet for å få flere til å delta, er stort. Men de frivillige organisasjonene må tenke annerledes enn før. I stedet for å rekruttere medlemmer bør de knytte til seg frivillige som vil ta et tak nå og da og stå litt fritt. Jeg tror både forpliktelsen til å gjøre noe på fast basis og uviljen til å ta på seg administrative oppgaver – som å bli kasserer – finnes hos en del eldre, sier Sellæg.

Og det har de vel til felles med de yngre også ...

Helga (78) og Nils (75): Leger for papirløse

FORTSETTER: Legene Helga (78) og Nils Johnsen (75) har ingen planer om å legge opp ennå. De jobber gratis på Helsesenter for papirløse migranter i Oslo. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Nils har vært tilknyttet Helsesenteret for papirløse migranter i Oslo siden det åpnet i 2009, kona begynte noen år senere.

– Jeg synes arbeidet er spennende, fint, meningsfylt og interessant. Det er et privilegium å kunne komme her og jobbe, sier Nils som begynte som frivillig allerede før han ble pensjonist. Da kom han hit etter at han ferdig med dagens dont som fastlege i Oslo.

– Det er en veldig trivelig og hyggelig atmosfære her, skyter Helga inn.

Etter at Helga gikk av som fastlege da hun ble 67, gikk hun et halvt år uten å ha noe å gjøre. Det ble for kjedelig, så da tok hun fatt på syv år som lege ved Ressurssenter for migrasjonshelse i regi av Oslo kommune.

– Jeg savnet pasientkontakten, sier Helga om hvorfor hun fortsatt henger i stroppen.

Nå jobber hun rundt tre dager i måneden og Nils en dag i uken. I tillegg har han en 10 prosent lønnet stilling hvor han tar seg av administrative oppgaver ved senteret som drives av Røde Kors og Kirkens Bymisjon.

Her er de to av 170 frivillige – i underkant av 20 er pensjonister – som får hjulene til å gå rundt.

Ekteparet har ingen planer om å «legge opp».

– Jeg tror veldig mange pensjonister ønsker å gjøre noe. Noe de er glad i og som er motiverende, avslutter Nils.

Geir Ove (69): Løypemerker

BLÅ-GÅ, RØD-SNØ: Her merker Geir Ove Berg merker sommer- og vinterstier på Krokskogen. Foto: Håkon Breivik Myhr

Geir Ove Berg (69) stiller opp for Den Norske Turistforening (DNT). Den tidligere skiflygeren vil være aktiv.

Han liker å traske rundt i skog og mark, bygge klopper over myrer slik at turgåerne kommer seg tørrskodd over eller svinge malerkosten over granleggene for å sikre at folk finner fram.

– Jeg tror jeg hadde blitt gal hvis jeg ikke var aktiv, smiler 69-åringen. Så har han da også vært i bevegelse hele livet.

Først som skiflygeren som satte verdensrekord med 173 meter i Oberstdorf i 1976. Senere som landslagstrener i hopp og generalsekretær i golfforbundet.

Nå er det turistforeningen som får nyte godt av overskuddet hans.

– Vi er en dugnadsgjeng som bruker tre-fire dager på dette i året. Da tar vi med ryddesagen og går ut i skogen, merker kulturstier og rydder nye traseer. Det er en veldig trivelig jobb og trivelige folk, sier Berg som også jobber frivillig for sin gamle arbeidsgiver, golfforbundet.

I tillegg har han engasjert seg litt i driften av Lommedalen og Bærums Verk eldresenter.

Altmuligmann

HELDIG: Elly Sjuls (89) sier hun er heldig som får hjelp av Tore Gran (72) til å klippe plenen, hekker og trær om sommeren. Da stiller han opp hver 14. dag. Snømåking har det av naturlige grunner ikke blitt så mye av denne vinteren. Foto: Stella Bugge , VG

HORTEN (VG) Tore (72) passer på hagen til Elly (89) og gjør småjobber for henne. Dermed kan hun fortsatt bo i eneboligen sin.

Han er med i Seniorhjelpen som er tilknyttet Horten Frivilligsentral.

– Vi bidrar til at enslige damer, for det er stort sett de som får hjelp, kan bo hjemme lenger, forteller Tore Gran og peker på at alle eldre som hjelper andre eldre med for eksempel handling, følge til legen eller tannlegen bidrar til at samfunnet sparer store beløp fordi man dermed kan utsette å eventuelt flytte på sykehjem.

Den tidligere administrerende direktøren i Norske trevarefabrikkers landsforbund liker den nye jobben som altmuligmann.

– Det holder meg i form. Du får utrolig trening når du holder på i fire-fem timer dagen i forskjellige hager, sier Gran.

Som gjerne tar seg tid til en kaffekopp og en prat.

– Begge parter setter pris på å sitte litt sammen. De fleste får besøk, men savner mer kontakt, sier Gran som starter hagearbeidet i april og holder på til langt ut i oktober. Han jobber mest for de samme personene hver gang.

– Når man kommer fast føler de seg trygge på oss, sier 72-åringen som pleier å komme hver 14. dag for å holde plenen nede og orden i blomsterbedene til Elly Sjuls (89).

I tillegg hender det at han hjelper noen med å sette opp et testamente eller fylle ut selvangivelsen.

Også Elly har tidligere vært frivillig i mange år.

Inger (70) er lyttevenn

HØYTLESNING: Inger Bingen stortrives å bli lest for av 10-åringer ved Sørumsand skole. Her sammen med Oscar og Malene for to år siden. Foto: Foto: Karianne Moe Tørum

En halv dag annenhver uke sitter tredjeklassingene på Sørumsand skole og leser høyt for Inger Bingen (70).

Hun er en såkalt lyttevenn i regi av Sørum Frivilligsentral.

– Nå gjør jeg dette på fjerde året, forteller den tidligere tannlegesekretæren. Hun var lærervikar i ungdommen, men ellers har hun ikke hatt noe med skolen å gjøre.

– Dette er noe alle kan være med på, forteller Bingen. Hun ble med på ordningen via Lions foreningen som hun var med i tidligere.

– Jeg synes det er koselig å prate med ungene. Tiåringene er både voksne og fornuftige samtidig som de er veldig umiddelbare. De er herlige! Samtidig får jeg tilbakemelding fra skolen om at dette er veldig bra for barna, sier Bingen.

Mette Slaen, daglig leder av Sørum Frivilligsentral, forteller at de har om lag 50 lyttevenner.

– Dette stimulerer til økt leselyst. Det ville tatt veldig lang tid for en lærer å høre alle i høytlesning. Noe som er viktig for å bli trygg i å lese og formidle. Kjerneoppgaven til en lyttevenn er å komme med positive tilbakemeldinger, forteller Slaen.