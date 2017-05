Ny studie: Bli yngre med hard trening

Hard trening kan bremse din indre aldring og redusere faren for hjerte- og karsykdommer.

Til tross for mange forsøk har ikke vitenskapen klart å finne en kur mot aldring. Nå foreslår en ny studie at du kan bremse aldringen i cellene dine med trening.

Men det forutsetter at du trener hardt.

– Jo mer aktive vi er dess mindre aldres vi biologisk, sier professor Larry Tucker ved Brigham Young University til Science Daily.

Han og kollegene har analysert data fra 5,823 voksne i en studie publisert i det medisinske tidsskriftet Preventive Medicine.

Beskytter cellene

Forskerne fant at folk som har et regelmessig høyt treningsnivå har betydelig lengre telomer enn dem som er lite eller moderat aktive.

Telomer er endetappen av kromosomene våre. Hver gang er celle deler seg, mister vi litt av telomeren. Til slutt er den så kort at videre celledeling ikke lenger er mulig. Med andre ord, jo eldre vi blir dess kortere blir telemorene.

Forskerne fant at voksne som trener hardt har telomer som er ni år «yngre» enn hos dem som er lite aktive, mens de har syv års aldersgevinst mot dem som trener moderat. For å regnes som en som svært aktiv, må man som kvinne jogge minst 30 min hver dag fem ganger i uken. Men må jobbe i minst 40 minutter, ifølge forskerne.

– Det holder med andre ord ikke å trene litt hvis du skal bremse alderen, du må trene regelmessig og mye, sier Tucker.

Litt overraskende fant forskerne at det får lite forskjell på telomerlengden hos dem som nesten ikke trente og dem som trente moderat.

Nye funn

Pål T. Jåbekk som underviser i idrettsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus synes studien er interessant og overraskende.

– At det er en sammenheng mellom telomerlengden og trening har vi visst lenge. Livsstilsfaktorer som lite søvn, dårlig kost og lav aktivitet reduserer telomerlengden. Korte telomer er forbundet med økt risiko for sykdom, sier Jåbekk, som har en mastergrad i idrettsvitenskap.

Når celledelingen opphører og cellene blir gamle og dårlige øker nemlig faren for at det utvikles kreft eller inflammasjon-sykdommer,

– At det er dem som trener hardt som er mest beskyttet mot cellealdring, er nye funn. Tidligere har man trodd at det er moderat mengde trening som gir best beskyttelse, sier Jåbekk.

Han påpeker imidlertid at studien ikke sier noe nøyaktig om hvor hard trening som kreves for å gi beskyttelse. Om det bare er hyppig, eller om det også er høyintensiv trening.

HOLD DEG FRISK: Før trodde man at moderat trening var det beste for cellene våre, at den nye studien peker på at det er de som trener hardest som har best cellehelse er interessant, synes Pål T. Jåbekk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Foto: MARIANNE OTTERDAHL-JENSEN

Mindre kreftrisiko



– Betyr dette at alle bør trene minst fem ganger i uken?

– Det er for tidlig å konkludere. Men det man kan si med sikkerhet, er at trening er det sunneste man kan gjøre for helsen. Man bør ikke trene for å være evig ung, men finner man gleden i å trene, vil de positive langtidseffektene komme uansett, sier han, og legger til en ekstra motivasjonspåminner:

– Sunne celler reduserer risikoen for kreft og hjerte- og karsykdommer.

