Frivillige utgjør 90.000 årsverk i eldreomsorgen. Behovet bare øker.

VESTFOSSEN (VG) Gunhild (47) tar med seg hunden Lalita og besøker Tove (75) når hun har ledig tid. Nå har Øvre Eiker kommune fått midler for å systematisere det frivillige arbeidet for eldre i kommunen.

Erfaringene skal ende i en rapport – eller bruksanvisning – som kommuner i Norge og Europa kan bruke for å organisere det frivillige arbeidet for eldre.

Frivillig omsorgsarbeid Én av seks nordmenn over 16 år yter regelmessig ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre eller funksjonshemmede.

Det er i aldersgruppen 45–66 år at man finner den største andelen som jevnlig utfører ulønnet omsorgsarbeid.

Personer som regelmessig gir hjelp til andre, bruker i snitt fem timer i uken på ulønnet omsorgsarbeid. Kilde: SSB

I dag utgjør nemlig familiemedlemmer og andres frivillige omsorgsarbeid for eldre hele 90.000 årsverk.

Ifølge SSB vil andelen eldre i befolkningen øke kraftig. Sammenlignet med andelen yrkesaktive, vil det være dobbelt så mange eldre i 2065 som i dag.

Før det har gått 50 år vil behovet for heldøgnsplasser i omsorgsboliger og institusjoner nesten fordobles. Behovet for årsverk vil øke fra rundt 133.000 i dag, til 220.000 i år 2060, viser en rapport som SSB har utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

– De 90.000 årsverkene i ulønnet familieomsorg kommer i tillegg til den formelle innsatsen, sier forsker Erling Holmøy, som har utarbeidet rapporten.

Forskeren påpeker at det vil bli et problem å lokke så mange ansatte til helse- og omsorgsyrkene som det som vil kreves fremover.

Rekrutterer frivillige

I Øvre Eiker kommune møter de den kommende eldrebølgen blant annet med å rekruttere flere frivillige hjelpere.

Gjennom lokale medier, Facebook og kommunens egen nettside har de fristet med kurs, god oppfølging underveis og gratis frivillig-kafé.

SUNN ALDRING: Prosjektmedarbeider Trine Lise Mørk. Foto: MONA LANGSET, VG

– Målet er å forebygge inaktivitet og ensomhet blant de eldre, sier Trine Lise Mørk.

Hun jobber med prosjektet «sunn og aktiv aldring,» et samarbeid mellom Øvre Eiker og tre kommuner i Ungarn. De har fått midler fra EØS til å utarbeide en modell for å sette samarbeidet mellom frivillige, brukere og kommunen i system.

Kommunen har allerede mange frivillige hjelpere som blant annet steker vafler, går turer, spiller trekkspill og passer på bygningsmassen på sykehjemmet.

Nå har den i tillegg rekruttert nye medarbeidere som kan følge hjemmeboende eldre til butikken, følge til lege, gå på teater, gjøre håndarbeid med, eller bare være på besøk hos, de eldre.

– Det er behov for å sette dette i system, sier Mørk.

Brenner for de eldre

Tips til systematisering av frivilligarbeidet i kommunen Lag en felles oversikt over ulike tilbud i kommunen for alle aldre lett tilgjengelig på papir og på nett.

Ansett en frivilligkoordinator som har oversikt og kan koordinere frivillige, aktuelle tilbud og brukere.

Gi opplæring av frivillige i aktuelle temaer som taushetsplikt, førstehjelp, «Den gode samtalen rundt sorg», demens, forventninger til frivillige og til kommunen.

Følg opp hver av de frivillige med oppstartssamtaler og oppfølgingssamtaler.

Etabler en «frivilligkafé» hvor de frivillige kan ha en fast møteplass for å utveksle erfaringer, få informasjon og opplæring og hvor nye frivillige kan møte.

Hold kurs for frivillige slik at de kan starte egne grupper Kilde: Øvre Eiker kommune

Rekrutteringsarbeidet den siste tiden har ført til at kommunen nylig kunne holde et kurs for 16 nye hjelpere.

Gunhild Engebretsen (47) er en av dem.

– Jeg har en jobb som gir meg litt ledig tid midt på dagen, og jeg har alltid brent for de eldre. Mange er ensomme og har behov for det som ikke kan kjøpes for penger. Da er det fint å kunne bidra et par timer en dag i uken, sier hun.

Da Gunhild meldte seg – med hund – ble hun fort koblet sammen med Tove Børresen (75).

Tove er en av 40 hjemmeboende eldre som ble kartlagt for å finne ut hvor stort behovet for frivillig innsats var.

– Egentlig ønsket jeg ikke noe tilbud. Jeg sier det som det er: Jeg er litt usosial. Men jeg ønsket meg kontakt med en hund. Jeg har hatt fem hunder tidligere, men nå har jeg ikke helse til det lenger, forteller Tove.

VG er med når frivillighjelper Gunhild og den meksikanske nakenhunden Lalita besøker Tove for andre gang.

Hunden er litt sky, og tør først ikke forlate matmors fang. Men Tove har godt håndlag med hunder, og det tar ikke lang tid før Lolitas skepsis er blåst bort, og hun legger seg på ryggen og lar Tove klø henne på magen.

– Tove er midt i målgruppen for de vil ønsker å nå med dette tilbudet: Eldre som stort sett ikke benytter seg av andre kommunale tjenester enn trygghetsalarmen. For denne gruppen er det viktig å forebygge fysisk og psykisk forfall, sier prosjektmedarbeider Trine Lise Mørk.

Utfyller kommunen

Frivillig hjelper Gunhild Engebretsen er opptatt av å bidra med det kommunen kommer til kort med:

– Jeg har jobbet som hjemmehjelp tidligere, så jeg har sett hvor liten tid man til den sosiale biten. Det er ingen som har tid til å snakke eller drikke kaffe med dem som sitter alene hjemme, sier hun.

DET LILLE EKSTRA: Frivillige som Gunhild Engebretsen gir Tove Børresen det lille ekstra som kommunens ansatte ikke har tid til. Foto: MONA LANGSET

I Øvre Eiker kommune er de glade for frivillige som Gunhild.

–Vi trenger slike som henne. Mennesker som har en ledig time i ny og ne. Vi kan faktisk ikke dekke behovet i eldreomsorgen uten de frivilliges innsats, sier Trine Lise Mørk.

– Får dere frivillige til å jobbe gratis for å dekke arbeidet kommunen burde ha gjort?

– Det er en hårfin balansegang her. Gratis arbeidskraft skal ikke erstatte kommunale tjenester, men komme i tillegg til det, sier Trine lise Mørk.

Frivilligarbeider Gunhild påpeker at det å komme på kaffebesøk sammen med hunden, ikke er noe kommunen er pålagt å gjøre.

– Dette handler heller ikke bare om de eldre. Det handler også om meg. Frivilligarbeidet blir en hobby som gir en god følelse, sier Gunhild Engebretsen.