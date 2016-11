Foreslår lønn for å passe bestemor

Å være pårørende kan fort bli en heltidsjobb. Den bør være betalt, mener YS-forbundet Negotia.

I dag kan foreldre få stønad fra NAV for å pleie alvorlig syke barn. Negotia tar til orde for tilsvarende ordninger for å pleie gamle foreldre. En løsning kan være å utvide pleiepengeordningen ytterligere.

– Vi trenger en helhetlig livsfasepolitikk som tar hensyn til varierende behov i ulike faser av livet, sier forbundsleder Arnfinn Korsmo.

Bakgrunn: Nå kommer eldreboomen

Etterlyser plan

Andelen eldre innbyggere i Norge vokser raskt. Korsmo mener at vi må oppdatere velferdsordningene i takt med samfunnsutviklingen.

NEGOTIA: Forbundsleder Korsmo. Foto: Terje Bergersen Foto:

– Småbarnsforeldre har behov for permisjon for å ta seg av barn, mens voksne arbeidstagere kan ha behov for å ta seg av eldre foreldre. Vi mener det er riktig å se ulike stønads- og permisjonsordninger i en helhetlig livsfasesammenheng, sier Korsmo.

Han etterlyser en nasjonal plan for hvordan det skal være mulig å være pårørende i ulike faser av livet; En plan for hvordan det kan legges til rette for at man for eksempel skal kunne dra tidlig fra jobb for å ta seg av en syk forelder eller ektefelle.

– Når våre eldre blir syke står vi der plutselig med dobbeltarbeid, og da bør vi ha ordninger som tar høyde for omsorgsbyrden.

– Konsekvensen av at arbeidslivet ikke tar høyde for dette, er at vi fort får to pleietrengende, fordi den pårørende også blir pasient, sier han.

Sjekk: Hvor mange eldre blir det i din kommune?

ELDREBOOM: En større andel nordmenn blir eldre. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Pårørende blir syke



Det er en problemstilling pårørendealliansen kjenner godt.

Pleiepenger Pleiepenger erstatter arbeidsinntekt og utbetales på samme måte som sykepenger. Arbeidsgiver får refundert lønn gjennom NAV.

Foreldre til barn under 18 år med alvorlig sykdom, kan få kompensasjon for lønn for å pleie barna.

Regjeringen ønsker nå å utvide ordningen til å omfatte flere sykdomskategorier, og til å gi mulighet for å strekke perioden over 10 år dersom man tar ut 50 prosent pleiepenger og jobber resten.

Du kan også få pleiepenger i inntil 60 virkedager for eldre pårørende i livets sluttfase.

– Noen blir så utslitt av å være pårørende at de blir syke selv. Du får ikke sykemelding for å ta deg av din syke mor. Det er først når du har blitt syk selv, du kan få sykemelding, sier leder Anita Vatland

Hun er i kontakt med mange som strekker seg svært langt for å takle både arbeidsliv og omsorgsarbeid.

– Det er spesielt vanskelig for dem som har yrker hvor du ikke kan være fleksibel. Og på arbeidsplasser hvor det er fare for nedskjæringer. Mange vil unngå å vise at de ikke kan yte 100 prosent, derfor ber de ikke om fri for å gå i det møtet de burde vært med på. Derfor spør de ikke om å få gå tidlig for å passe på at mor får medisinene sine på riktig tidspunkt. Da bruker de heller feriedager eller egenmeldingsdager for egen sykdom, sier hun.

Pårørendealliansen har beregnet at verdien av det ulønnede omsorgsarbeidet i Norge tilsvarer 110.000 årsverk innen helsesektoren.

Forbundsleder Arnfinn Korsmo i Negotia mener at en måte å kompensere for dette på, er å utvide pleiepengeordningen ytterligere. Den gjelder i dag for barn under 18 år med alvorlig sykdom eller skade. Det er også mulig å søke pleiepenger i inntil 60 dager for eldre ved livets slutt.

Anita Vatland i pårørendeallaiansen synes at utvidelse av pleiepengeordningen gjennom NAV er en interessant tanke.

– Det burde være mulig å ha ordninger der man kan ta seg av sine syke uten å bli ruinert og uten å miste kontakten med arbeidslivet. Vi må ha mer fleksible ordninger, sier hun.

Les også: Sykepleier: – Evig dårlig samvittighet

Støre vurderte omsorgslønn



For to år siden etterlyste Jonas Gahr Støre (Ap) økt fokus på innsatsen for eldre foreldre, etter at hans egen far brakk lårhalsen.

På spørsmål om han tenkte seg en form for kontantstøtte for dem som tar seg av eldre foreldre, sa han:

– Det jeg mener er at vi trenger større fleksibilitet. Gjennom livet har man ulike behov, og ulik mulighet til å arbeide mer eller mindre. Spørsmålet om omsorgslønn og omsorgspermisjoner, tilrettelegging for at man kan være en god omsorgsperson, kommer til å tilhøre morgendagens omsorg. Så må det nøye utredes, og vi må beregne kostnader og organisering. Men at vi må ta den diskusjonen er jeg sikker på.

Husker du? Vil vurdere omsorgslønn for dem som hjelper eldre foreldre

Helseministeren: Pleiepenger er ikke løsningen

Helseminister Bent Høie synes ikke at lønn for å ta seg av gamle slektninger er en god løsning.

– Vi har akkurat utvidet pleiepengeordningen for syke barn. Vi har også innført brukerstyrt personlig assistent. I tillegg har vi på høring et lovforslag som styrker kommunens plikt til å gi oppfølging av pårørende, og det er helt aldersuavhengig, sier Bent Høie

Helseministeren påpeker at vi alle har et ansvar for våre eldre. Vi kan ikke ha et samfunn hvor vi er avhengig av pårørende som får betalt for å ta seg av oss.

– Vi er nødt til å ha en eldreomsorg der vi har en trygghet for at alle som trenger det får hjelp. Da er ikke pleiepenger til pårørende løsningen, mener han.