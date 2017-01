Finn fikk doruller på døren - og en regning på 1027 kroner

Finn Havn fra Oslo er en av mange nordmenn som har blitt rammet av dopapirsvindel. Politiet advarer mot svindelen, som de mener i hovedsak retter seg mot eldre.

Onsdag omtalte VG dopapirsvindelen som politiet advarer om flere steder i landet. I etterkant har det rast inn fra personer som sier at de har blitt utsatt for en slik svindel.

En av dem er Finn Havn fra Oslo. Rett før jul mottok han to store pakker med doruller som han ikke hadde bestilt. VG møter ham hjemme i stua, der det står bunker med doruller framme.

– Første gang fikk jeg beskjed om at det var en pakke på vei til meg. Jeg tenkte ikke mer over det, men så fikk jeg melding at den var levert. Døtrene mine var hjemme og tok imot pakken. Det viste seg at det var dopapir og tørkeruller jeg ikke hadde bestilt, sier Finn.

– Det er «dritirriterende», slår han fast.

Rettet mot eldre personer



Flere titalls personer fra hele landet har kontaktet VG angående saken, og de forteller samme historie: Først leveres haugevis med uønskede doruller døren, og i neste omgang kommer det en faktura på rundt tusen kroner.

Finn Havn fikk dopapir og en regning på døra, tørr ikke bruke papiret han aldri har bestillt. Foto: Helge Mikalsen, VG

De fleste som har tatt kontakt med VG, er eldre personer.

– Det virker som om det er rettet mot eldre mennesker. De som er rammet kan gjerne ta kontakt med politiet så fort som mulig, sa Jørn Gustav Larsen i Sør-Øst politidistrikt til VG tidligere onsdag.

Ga tilbud om billigere faktura



Havn opplyser at det er Bærum-baserte firmaet Dragro Norway som har sendt ham dorullene. Forbrukerrådet opplyser til Drammens Tidende at de mottok rundt 50 klager på selskapet i fjor.

Etter at Finn åpnet pakken, tok han kontakt med firmaet for å få dem til å hente pakkene de hadde sendt ham.

– Jeg forklarte problemet mitt, og det viste seg at de skulle ha over 1027 kroner for leveringene. Jeg sa at jeg kan få dorullene mye billigere andre steder. De ba meg først fylle ut et angreskjema, men det kunne jeg ikke siden jeg ikke hadde bestilt varene, sier han.

Liv Inger Lunde (76) fra Son i Akershus sier at hun også har mottatt doruller fra Dragro Norway. Da hun tok kontakt med firmaet og sa at hun ikke ønsker å kjøpe dorullene, var svaret at det må ha skjedd en «uoverenstemmelse» mellom henne og selgeren.

– Men jeg har aldri vært i kontakt med noen selger, sier Liv Inger.

Hun har foreløpig sendt inn et angreskjema som fulgte med fakturaen, og venter fortsatt på svar.

– Ikke slik vi skal drive



VG har ikke lyktes med å komme i kontakt med Dragro Norway onsdag. Men til Drammens Tidende sier daglig leder Torry Drange at han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av fremgangsmåten.

– Det er ikke slik vi skal drive, og hvis dette handler om oss, er det bare å beklage og legge seg dønn flat. Ingen skal kreves for noe de ikke ønsker, sier daglig leder Torry Drange til avisen.

Han oppfordrer de som har mottatt dopapir til å ta kontakt med selskapets kundeservic.

Fikk beholde dorullene

Finn Havn sier at Dragro Norway først foreslo å rive i stykker fakturaen, og erstatte den med en på 500 kroner. Finn nektet. og fikk deretter et tilbud om en faktura på 300 kroner. Etter å hintet om at han vil ta saken videre, snudde hellet

– Da sa de at vi kunne beholde dorullene, og jeg ble ønsket god jul og godt nyttår, sier han.

Men Finn er ikke helt overbevist om at om det er trygt å bruke papiret.

Hjemme i stua hans står de store pakkene med doruller framme, og er ikke åpnet. Til vanlig er de gjemt inne i et skap.

– Jeg vet ikke om de folka kommer tilbake. Jeg ba dem stryke meg fra alle lister, men legger til:

– Jeg tar ikke sjansen på å bruke dem ennå.